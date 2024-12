Revés para Gustavo Costas: la figura de Racing que se pierde el clásico con River.

Racing recibirá a River en el Cilindro de Avellaneda este sábado 14 de diciembre por la última fecha de la Liga Profesional y Gustavo Costas tendrá una baja más que sensible en su equipo. Si bien la "Academia" ya no pelea por el compromiso de ser campeón en el torneo local, sí significará un golpe importante para el elenco local teniendo en cuenta que quien no estará es una figura del plantel. La propia institución lo informó a través de un comunicado en sus redes sociales.

Se trata de Adrián "Maravilla" Martínez, quien viene de no disputar la jornada anterior en lo que fue la derrota por 3 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El delantero que se lució a lo largo del 2024 con la camiseta del club no culminará la temporada debido a una lesión que lo marginará otra vez del verde césped. De hecho, no será el único ausente contra el "Millonario" ya que dos compañeros tampoco dirán presente.

"Luego de no viajar a Santiago del Estero para el partido del sábado anterior por una molestia muscular, en las últimas horas Adrián Martínez fue sometido a estudios. Los mismos indican que el jugador padece una lesión en el sóleo de su pierna izquierda", escribieron desde las cuentas oficiales de Racing por lo sucedido con el atacante con pasado en Instituto de Córdoba. De esta manera, no sumará minutos contra River y volvería a las canchas en 2025.

Adrián "Maravilla" Martínez no será de la partida en el duelo entre el Racing de Gustavo Costas y River Plate.

Los números de Adrián "Maravilla" Martínez con la camiseta de Racing Club

Partidos jugados : 48.

: 48. Goles : 30.

: 30. Asistencias : 9.

: 9. Títulos: Copa Sudamericana 2024.

Cuándo juega Racing vs. River por la Liga Profesional de Fútbol 2024

El equipo de Costas y el de Marcelo Gallardo se medirán este sábado 14 de diciembre a las 21.15 de Argentina en el Cilindro de Avellaneda por la última fecha del torneo local. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales de cable ESPN Premium o TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Oficial: un grande de Europa ofrece 10 millones de dólares por un titular de Racing

Racing puede desprenderse de una pieza clave en el primer mercado de pases del 2025 y se encendieron las alarmas para el entrenador Gustavo Costas. El gran desafío del club de Avellaneda es sostener el plantel con el que se consagró campeón en la Copa Sudamericana 2024 y peleó hasta anteúltima fecha en la Liga Profesional de Fútbol. Con esa meta, la institución deberá estar atenta a las ofertas que lleguen por los jugadores luego de las elecciones presidenciales del próximo domingo 15 de diciembre. Allí se enfrentará el oficialismo, con Christian Devia y Víctor Blanco a la cabeza, con un ídolo como Diego Milito por la oposición.

Uno de los primeros futbolistas titulares apuntados en este sentido es nada menos que Marco Di Césare, el central de 22 años, 1.87 m. y 80 kilos que llegó como refuerzo en enero pasado desde Argentinos Juniors. Uno de los grandes de Europa como AS Roma de Italia lo pretende y hasta ya realizó una oferta formal: siete millones de dólares, más otros tres millones por objetivos deportivos. Sin embargo, la "Academia" se plantó y sólo lo dejaría salir por la cláusula, que es de 15 millones de dólares. Tiene contrato hasta diciembre del 2027.