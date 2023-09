Racing tomó una fuerte decisión sobre el futuro de Fernando Gago: "Sus actos"

La fuerte decisión de Racing, de la mano del presidente Víctor Blanco, con el cuerpo técnico de Fernando Gago tras las eliminaciones en la Libertadores y en la Copa Argentina 2023.

Racing tomó una firme decisión con el cuerpo técnico de Fernando Gago después de las eliminaciones en la Copa Argentina y en la Libertadores 2023. La dirigencia del club de Avellaneda, encabezada por el presidente Víctor Blanco, le marcó la cancha al staff de "Pintita" más allá del respaldo público y de la posibilidad de la renovación de su contrato por una o dos temporadas.

El fastidio en la cúpula albiceleste tiene que ver con los desubicados gestos a los hinchas por parte de Gustavo Gallego, uno de los ayudantes de Gago, durante la derrota por 5-3 frente a Huracán en Córdoba. El auxiliar del entrenador se enojó con los simpatizantes que lo insultaron desde el comienzo mismo del partido y les respondió con vergonzosos ademanes.

Por lo tanto, de acuerdo con el portal partidario Racing de Alma, la directiva de la "Academia" determinó suspender a Gallego por sus actos en el estadio Mario Alberto Kempes durante el choque con el "Globo". De hecho, la semana posterior a la caída en Córdoba ni siquiera se presentó a los entrenamientos del plantel profesional. La sanción fue de dos semanas sin goce de sueldo para el colaborador de 46 años. En este contexto, el protagonista recién se reincorporaría al equipo de trabajo del DT el lunes 25 de septiembre.

Gallego, uno de los ayudantes de Gago en Racing.

Gago admitió el error de su ayudante contra los hinchas de Racing: "Me hago responsable"

Consultado al respecto en la conferencia de prensa posterior al clásico ante San Lorenzo, el estratega reconoció que el gesto del auxiliar se trató de "una equivocación" y profundizó: "No estoy de acuerdo y, como cabeza de mi grupo, me hago responsable". No obstante, aclaró: "A veces hay situaciones que en el momento... no sé si no las podés manejar... o tenés una reacción... se equivocó, me hago responsable y le pido disculpas a la gente de Racing si le molestó".

Por último, el director técnico aclaró que el ademán de Gallego "no fue a toda la gente", ya que "eran cuatro o cinco que insultaban a los chicos desde la entrada en calor". En la misma línea, el exfutbolista de la Selección Argentina completó: "No justifico lo que hizo, está muy mal por parte de mi cuerpo técnico. Pero hay que entender a veces las situaciones. Y los chicos tampoco tienen que reaccionar".