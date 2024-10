Gran día para Costas en Racing: recupera jugadores y habrá cambios vs. Corinthians

Racing Club se verá las caras con Corinthians de Brasil el jueves 24 de octubre del 2024, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y Gustavo Costas recibió una inmejorable noticia. La misma tiene que ver con los futbolistas que tendrá a disposición para enfrentar al elenco comandado por Ramón Díaz. Si bien no contará con Roger Martínez por el esguince grave en el tobillo izquierdo, el experimentado DT recuperará varias piezas claves para este cruce copero.

Luego de la ajustada victoria por 4 a 3 contra Defensa y Justicia en la Liga Profesional de Fútbol, la "Academia" sabe que necesitará hacer un buen papel en condición de visitante para lo que será la vuelta en el Cilindro. Con el objetivo de avanzar a la gran final del certamen para medirse contra el triunfador de Lanús vs. Cruzeiro, los de Avellaneda se ilusionan con la chance de levantar el trofeo. Por este motivo, la vuelta de algunos jugadores será por demás importantes para el armado del equipo para jugar en San Pablo.

Teniendo en cuenta el duelo contra el "Timao", el experimentado entrenador "guardó" a algunos de sus habituales titulares contra el "Halcón" y a algunos les dio pocos minutos en la cancha. Quien volverá luego de una lesión es Marco Di Césare, que recientemente se recuperó de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda y todo indica que estará desde el arranque. A su vez, volverían Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero para acompañar a Adrián "Maravilla" Martínez. Otro futbolista que se recuperó y ya se entrena a la par de sus compañeros es el central zurdo Santiago Quirós, aunque todo indica que el juvenil empezará en el banco de los suplentes.

La posible formación de Racing vs. Corinthians

Por supuesto, todavía no hay indicios de los posibles once pero se estima que Costas optará por lo mejor que tiene para jugarse todo en la Copa Sudamericana. Si bien tienen chances en el torneo local, lo cierto es que el máximo anhelo es el trofeo continental, del cual están cada vez más cerca. Si no hay sorpresas, la alineación para jugar en Brasil sería la siguiente, con un esquema de 3-4-1-2: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián Martínez.

Marco Di Cesare volverá a jugar en Racing tras sufrir una lesión

Cuándo juega Racing vs. Corinthians por la Copa Sudamericana 2024

En cuanto a la ida, tendrá lugar en San Pablo el jueves 24 del mencionado mes a partir de las 21.30 de Argentina, mientras que la revancha será una semana después a la misma hora, donde Racing hará de local. El ganador de esta serie se verá las caras con quien triunfe entre Lanús y Cruzeiro en la otra semifinal.

Golpazo para Costas en Racing: Roger Martínez se pederá la semifinal de la Copa Sudamericana

Cuando todo indicaba que el ex Villarreal iba a volver a la titularidad para el cotejo contra el "Timao", finalmente esto no sucederá. El delantero colombiano, que estuvo entre los citados en la Selección de Colombia para la doble fecha de las Eliminatorias, regresó con un problema físico que le impedirá ser parte del equipo. Por supuesto, significó un golpazo para el técnico porque el esguince grave en el tobillo izquierdo sufrido el 10 de octubre ante Bolivia le demandará casi un mes de recuperación, por lo que ni siquiera estará en el duelo de vuelta del 31 de octubre.