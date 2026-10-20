Quiénes son todos los pilotos confirmados para la Fórmula 1 2027

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no terminó, pero el mercado de pilotos para 2027 está mucho más avanzado que en otros años. Renovaciones, contratos de larga duración y algunas apuestas jóvenes dejaron apenas tres butacas pendientes de resolución.

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Entre los confirmados aparece Franco Colapinto, que continuará representando a Argentina con Alpine.

Estos son los pilotos, uno por uno:

McLaren

Lando Norris continuará con McLaren después de renovar hasta al menos 2030.

Su compañero seguirá siendo Oscar Piastri, cuyo contrato también abarca la temporada 2027.

Ferrari

Charles Leclerc continuará como una de las grandes figuras de Ferrari tras firmar una renovación plurianual.

También seguirá Lewis Hamilton, cuyo acuerdo con la escudería italiana incluye 2027.

Mercedes

La intención de Mercedes es mantener nuevamente a George Russell y Kimi Antonelli.

El británico aseguró públicamente que continuará en 2027, mientras que el italiano también está contemplado para disputar su tercera temporada completa con el equipo.

Red Bull

Acá tampoco habrá cambios.

Max Verstappen renovó su contrato hasta fines de 2030, terminando con meses de rumores sobre una posible salida.

A su lado seguirá Isack Hadjar, que recibió una extensión específica para 2027 después de su primera temporada como piloto titular de Red Bull.

Aston Martin

Una de las grandes confirmaciones recientes fue la continuidad de Fernando Alonso.

El español decidió extender su carrera al menos una temporada más y seguirá compartiendo equipo con Lance Stroll.

Alpine

Para los argentinos aparece una de las noticias más importantes.

Franco Colapinto renovó oficialmente su contrato y seguirá con Alpine durante 2027.

Su compañero volverá a ser Pierre Gasly, cuyo vínculo se extiende como mínimo hasta finales de 2028.

Williams

Williams también apostará por la continuidad.

Alex Albon permanecerá en el equipo y volverá a compartir formación con Carlos Sainz, quien firmó un nuevo acuerdo plurianual.

Audi

El proyecto oficial de Audi seguirá confiando en Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

El responsable del equipo, Mattia Binotto, confirmó que ambos ya tenían contrato para 2027 y que no existía intención de modificar la dupla.

Cadillac

En su segunda temporada dentro de la categoría, Cadillac mantendrá a sus dos pilotos experimentados.

Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas poseen acuerdos que incluyen 2027.

Haas

Acá aparece una de las novedades.

El brasileño Rafael Câmara, actualmente protagonista de la Fórmula 2, debutará en F1 después de firmar un contrato multianual.

El segundo asiento todavía no fue anunciado oficialmente, aunque Oliver Bearman es el principal candidato para continuar.

Racing Bulls

Es la única escudería que todavía no confirmó ninguno de sus dos pilotos.

Actualmente corren Liam Lawson y Arvid Lindblad, pero Red Bull todavía evalúa cómo organizará su formación para 2027.

Así, la parrilla está casi completa: 19 pilotos tienen su continuidad encaminada o asegurada y quedan solamente tres asientos sin anuncio definitivo.

Entre ellos aparece una certeza especialmente importante para Argentina: Colapinto tendrá nuevamente una temporada completa con Alpine en 2027.