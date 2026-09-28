Quién se va a la B hoy en el fútbol argentino: así está hoy lunes 28 de septiembre la tabla del descenso

El segundo semestre de la temporada ya entró en su etapa decisiva en el fútbol argentino. Mientras algunos equipos todavía sueñan con quedarse con el Torneo Clausura o terminar entre los primeros de la tabla anual para asegurarse un lugar en las copas internacionales, otros afrontan una batalla mucho más apremiante: mantenerse en la máxima categoría y evitar el descenso a la Primera Nacional. Y en este lunes 28 de septiembre los equipos que están perdiendo la categoría son Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

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Qué equipos se irían hoy a la B

El equipo que actualmente ocupa el último lugar de la tabla de promedios es Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto cordobés volvió a perder la última fecha, esta vez por 2-1 frente a Belgrano, y continúa muy comprometido en la lucha por la permanencia. Su campaña es preocupante: apenas consiguió 11 puntos hasta el momento, con cinco unidades en el actual torneo y seis obtenidas durante el Apertura.

La situación tampoco mejora al observar la tabla anual. Estudiantes de Río Cuarto también se encuentra en el último puesto de esa clasificación. Por lo tanto, si el campeonato terminara hoy, el equipo cordobés perdería la categoría por los promedios y Aldosivi ocuparía el segundo lugar de descenso por la tabla anual, aunque aún con más chances de salvarse.

Así está la pelea por no descender

En la tabla de promedios, Estudiantes de Río Cuarto continúa en el fondo, mientras que Aldosivi aparece inmediatamente por encima. Detrás se encuentran Banfield, Sarmiento, Central Córdoba, Newell's y Atlético Tucumán, equipos que todavía están involucrados en la lucha por la permanencia y necesitan sumar para alejarse definitivamente del peligro.

Deportivo Riestra es el primer equipo que hoy aparece fuera de la zona de descenso por la tabla anual. Tiene 21 puntos, por lo que conserva un margen de cinco unidades sobre Aldosivi. Su empate 0-0 ante Gimnasia de Mendoza en la última fecha no le permitió ampliar la diferencia.

Estudiantes de Río Cuarto está casi condenado.

Central Córdoba suma 24 puntos y está apenas tres unidades por encima de Riestra. El Ferroviario empató 2-2 con Defensa y Justicia en la fecha 10. Platense, en tanto, tiene 25 puntos y viene de perder 1-0 con Newell's, resultado que lo dejó todavía involucrado en la pelea.

Más arriba aparecen Banfield y Atlético Tucumán, ambos con 27 puntos en la tabla anual. El Taladro empató 2-2 con Gimnasia en la última jornada, mientras que el Decano perdió 1-0 ante Aldosivi y dejó pasar una oportunidad para alejarse de la zona baja.