Quién se va a la B hoy en el fútbol argentino: así está hoy lunes 21 de septiembre la tabla del descenso

Se juega el segundo semestre de la temporada en el fútbol argentino y los equipos entran en etapa de definición. Algunos mantienen la aspiración de ganar el Clausura o de terminar en los primeros puestos de la tabla anual para conseguir un lugar en las copas internacionales. Otros, en cambio, tienen una preocupación mucho más urgente: evitar el descenso a la Primera Nacional.

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En este torneo de 30 equipos existen dos descensos al finalizar la temporada. Uno se define por la tabla de promedios, que contempla el rendimiento de las temporadas 2024, 2025 y 2026, mientras que el otro corresponde al último de la tabla anual, que suma los puntos obtenidos en el Apertura y el Clausura. Si el mismo equipo termina último en ambas clasificaciones, el descenso por la tabla anual se traslada al conjunto que finalice en el 29° puesto.

Qué equipos se irían a la B: así está hoy

El equipo que actualmente estaría perdiendo la categoría por la tabla de promedios es Estudiantes de Río Cuarto . El León volvió a perder el domingo, esta vez 2-1 ante Belgrano, y se encuentra muy lejos de salir de la zona más comprometida. Una muy floja campaña en la que apenas pudo sumar hasta ahora 11 unidades (5 en el actual torneo y 6 en el Apertura).

. El León volvió a perder el domingo, esta vez 2-1 ante Belgrano, y se encuentra muy lejos de salir de la zona más comprometida. Una muy floja campaña en la que apenas pudo sumar hasta ahora 11 unidades (5 en el actual torneo y 6 en el Apertura). Por la tabla anual, también está último Estudiantes de Río Cuarto. Por ese motivo, si la temporada terminara hoy, el segundo descenso recaería en Aldosivi, que también está muy complicado en ambas tablas.

Cómo está la situación en la tabla de abajo

Por el lado de la tabla de promedios, Estudiantes de Río Cuarto continúa en el fondo. Inmediatamente por encima aparece Aldosivi. Más arriba están Banfield, Sarmiento, Central Córdoba, Newell’s y Atlético Tucumán, todos todavía involucrados en la pelea por la permanencia. Una lucha descarnada que tiene a varios equipos con el objetivo de sumar más allá de esta temporada, para no estar complicada en la próxima.

Estudiantes de Río Cuarto está muy cerca de descender.

La situación del conjunto cordobés es especialmente delicada porque, además de ocupar el último puesto de los promedios, tampoco consigue despegar en la tabla anual. Con siete fechas por disputar, todavía tiene posibilidades matemáticas de modificar el panorama, aunque necesita comenzar a sumar con urgencia. En paralelo, la tabla anual tiene a Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi y Deportivo Riestra como los equipos peor ubicados. Por ahora, entonces, son el León del Imperio y el Tiburón los dos equipos que perderían la categoría si el campeonato terminara este lunes.