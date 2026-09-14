Quién se va a la B hoy en el fútbol argentino: así está hoy lunes 14 de septiembre la tabla del descenso

Se juega el segundo semestre de la temporada en el fútbol argentino y los equipos entran en etapa de definición. Algunos con la aspiración de ganar la tabla anual, que otorga un título oficial de AFA. Otros buscan ingresar de forma directa a la Copa Libertadores, el torneo más importante que tiene el continente, mientras que también están los que aspiran a llegar a la Copa Sudamericana.

{{{htmlAmp}}}

No obstante, hay quienes se tienen que conformar con intentar salvar la categoría. Y en este torneo de 30 equipos existen dos equipos que al finalizar la temporada dejarán la primera división. Vale recordar que on el actual formato de competencia habrá un equipo que perderá la categoría por ser el peor en la tabla de promedios (sumatoria de las tres últimas temporadas), mientras que otro se irá por ser el último de la tabla anual (el que menos puntos sume entre el Apertura y el Clausura).

Qué equipos se irían a la B: así está hoy

El equipo que hoy estaría perdiendo la categoría por promedios es Estudiantes de Río Cuarto .

. Por la tabla anual también está último Estudiantes de Río Cuarto, por lo que el castigo pasa al anteúltimo de la temporada, que es hoy Aldosivi.

Cómo está la situación en la tabla de abajo

Por el lado de la tabla de promedios, que contempla el rendimiento de las temporadas 2024, 2025 y 2026, el equipo más comprometido es Estudiantes de Río Cuarto, que ocupa el último lugar. No obstante, por encima aparecen Aldosivi, Banfield, Sarmiento, Central Córdoba, Atlético Tucumán y Newell’s, todos involucrados, en mayor o menor medida, en la pelea por evitar el descenso el próximo año, por lo que deberían sumar más allá de la realidad pésima que tiene el León del Imperio, virtualmente condenado a volver a la Primera Nacional.

Aldosivi, un equipo muy comprometido.

En paralelo, también será determinante la tabla anual, que suma los puntos obtenidos durante el Apertura y el Clausura. El equipo que termine último en esta clasificación perderá la categoría. Sin embargo, si coincide con el último de la tabla de promedios, el descenso por la tabla anual se trasladará al equipo que termine en el 29° puesto. Al momento, Aldosivi es el equipo que estaría perdiendo la categoría por la tabla anual, con 13 puntos. Racing aparece con 26 a 13 unidades de la zona como el equipo de más flojo rendimiento entre los grandes.