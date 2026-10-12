Quién se va a la B hoy en el fútbol argentino: así está hoy lunes 12 de octubre la tabla del descenso

Comienzan a definirse los descensos en el fútbol argentino y este fin de semana la primera división perdió oficialmente al primer equipo: Estudiantes de Río Cuarto perdió la catehgoría el último sábado y, si bien puede jugar los últimos partidos que le quedan de la fase regular, este lunes 12 de octubre se encuentra descendido a la Primera Nacional. ¿El otro descenso? Podría quedar cerca de definirse la próxima fecha.

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Qué equipos se van a la B hoy en el fútbol argentino

Los equipos que hoy se irían a la segunda división del fútbol argentino son Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. En el caso del primero, el León del Imperio certificó el descenso de categoría después de perder el sábado 1 a 0 frente a River. Una derrota que lo dejó sin chances matemáticas de salvarse a 4 fechas del final, con seis puntos en lo que va del Clausura y apenas 11 unidades en 28 fechas jugadas en toda la temporada.

Respecto al Tiburón, el elenco de Mar del Plata cayó este viernes 3 a 1 frente a Sarmiento. Una derrota que lo deja muy mal parado de cara a lo que viene, a sabiendas de que ya se definió el primero de los descensos. Hoy Aldosivi tiene 16 puntos en la tabla anual y se encuentra a seis unidades del último equipo que hasta ahora salva la categoría (Deportivo Riestra).

No obstante, con 12 puntos en juego, las posibilidades del equipo de la ciudad balnearia son muy escasas. Necesita ganar al menos tres partidos y esperar que Riestra no sume más, sino no tendrá posibilidades de quedarse en la primera división. Un torneo que no ofreció, como en otros años, una pelea interesante en cuanto a la pelea de abajo, ya que lo de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto ha sido muy flojo en este torneo de 30 equipos.

Aldosivi viene de caer ante Sarmiento.

La tabla del promedio hoy

Así está hoy la tabla del promedio del fútbol argentino (Promiedos).

La tabla anual hoy

Así está hoy la tabla anual del fútbol argentino (Promiedos).

Lo que les queda por delante a los equipos que pelean el descenso

Aldosivi (16 unidades en la anual)

(V) Estudiantes de Río Cuarto.

(L) Belgrano.

(V) Racing.

(L) River.

Deportivo Riestra (22 puntos en la anual)

(L) Unión.

(V) Instituto.

(L) Talleres.

(V) Independiente.

Central Córdoba (26 puntos en la tabla anual)

(V) Newell´s.

(L) Vélez.

(V) Platense.

(L) Lanús.

Platense (27 puntos en la tabla anual)