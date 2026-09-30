Quién es Matías Soulé, uno de los posibles titulares en el primer amistoso de la Selección Argentina

Matías Soulé será titular en la Selección Argentina este miércoles ante Bolivia en Córdoba, en el marco de la fecha FIFA de septiembre. Tras quedar fuera del Mundial 2026, el extremo de la Roma recibe la oportunidad de debutar oficialmente bajo la conducción de Lionel Scaloni en el inicio del recambio generacional.

{{{htmlAmp}}}

El gran presente del marplatense de 23 años en el conjunto de la capital italiana, líder de la Serie A y contendiente en Champions League, lo perfiló como uno de los posibles titulares en el primer encuentro que afrontará el combinado nacional este miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). Después de su paso en las categorías juveniles bajo las órdenes de Javier Mascherano, el futbolista surgido en Vélez Sarsfield podrá tener su debut absoluto; esta oportunidad resulta fundamental de cara al recambio generacional que sufrirá el seleccionado en los próximos meses.







El ingreso de Soulé a la titularidad no es un hecho aislado: responde a la necesidad del cuerpo técnico de renovar la banda derecha, donde la transición del ciclo post-Messi exige extremos con desborde y gol. Su perfil le permite a Scaloni reconfigurar el ataque sin perder volumen de juego

La trayectoria de Matías Soulé, protagonista del recambio que atraviesa la Selección Argentina

Matías Soulé nació el 15 de abril de 2003 en Mar del Plata y actualmente se desempeña como extremo en la AS Roma de la Serie A italiana. Su carrera comenzó en clubes de su ciudad natal como Argentinos del Sud y Kimberley, antes de dar el salto a las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield. A los 16 años tomó una decisión que marcaría su carrera, al utilizar la entonces llamada "patria potestad" para abandonar el club y firmar su primer contrato profesional con la Juventus de Turín.

En 2020 fue incluido en la prestigiosa lista de los 100 mejores futbolistas menores de 21 años del mundo según el diario italiano Tuttosport, confirmando su estatus como una de las promesas más interesantes del fútbol mundial. Su debut profesional con la Juventus llegó el 30 de noviembre de 2021 en una victoria por 2 a 0 ante Salernitana por la Serie A. Durante su etapa en el club turinés, disputó 40 partidos antes de ser cedido al Frosinone Calcio para la temporada 2023-2024, buscando sumar más minutos y experiencia en la máxima categoría del fútbol italiano.

Soulé durante uno de los entrenamientos de la Selección Argentina días antes del amistoso contra Bolivia.

En el Frosinone, a pesar del descenso del equipo a la Serie B, Soulé demostró todo su potencial con números destacados: 39 partidos disputados, 11 goles y 3 asistencias. Su rendimiento no pasó desapercibido para los grandes clubes de Italia, y en julio de 2024 la AS Roma desembolsó 26 millones de euros para hacerse con sus servicios, firmando un contrato por cinco temporadas.

Cabe recordar que Soulé ya fue convocado por Scaloni en tres oportunidades, todas ellas por Eliminatorias Sudamericanas. La primera de ellas fue a fines del 2021, para enfrentar a Uruguay y Brasil; la segunda en marzo del 2022, para la doble fecha contra Chile y Colombia, mientras que la última se dio en septiembre del 2022, para los cruces ante Venezuela y Ecuador. Desde aquel momento nunca más volvió a ser citado, e incluso a pesar de eso casi logró entrar en la nómina para disputar el Mundial 2026 a último minuto.

¿Por qué Matías Soulé rechazó la convocatoria de la Selección de Italia?

A comienzos de mayo de 2025, el propio Soulé reveló que Italia insistió para llevarlo a su seleccionado ante la falta de oportunidades en Argentina. Luciano Spalletti, quien era el entrenador en ese momento, fue quien levantó el teléfono para convencer al talentoso futbolista de jugar para el equipo europeo, sin embargo no tuvo la respuesta que buscaba.

"Me llamó el técnico que tenía ahí en Frosinone y me dijo que me quería llamar Spalletti para convocarme, que se venía la Eurocopa. Me acuerdo que vino hasta el club y me dijeron: ‘Está Spalletti’. Y yo dije: ‘¿Qué hace acá?' "Hablamos y me dijo que me quería convocar, que tenía que tomar la decisión. Pero ahí en persona le dije que no, que me perdone, que me iba a entender. Nací en Argentina“. contó Soulé en una entrevista con DSports.

Los números de Matías Soulé en Roma

87 partidos oficiales.

14 goles.

14 asistencias.

6 amonestaciones.

0 expulsiones.

Sin títulos.

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país