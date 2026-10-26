Quién gana el Balón de Oro 2026: los favoritos a obtener el premio al mejor futbolista del mundo

Algunos de los jugadores que luchan por el Balón de Oro.

La cuenta regresiva para conocer al nuevo ganador del Balón de Oro 2026 llega a su fin, con las principales figuras del fútbol internacional en carrera por uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del deporte. La ceremonia se celebrará en Londres y tendrá como protagonistas a estrellas que brillaron durante la temporada, con una disputa que reúne goles, títulos y actuaciones decisivas en las competiciones más importantes.

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Quiénes son los candidatos a ganar el Balón de Oro

Lamine Yamal aparece como el principal favorito para quedarse con el Balón de Oro 2026, por delante de Harry Kane y Rodri. El joven delantero del Barcelona y de la selección española se destaca por su desequilibrio ofensivo y su influencia en los partidos decisivos. A sus 19 años, busca conquistar por primera vez el galardón y consolidarse entre las grandes figuras del fútbol mundial.

Harry Kane, delantero de la Selección de Inglaterra.

Kane, delantero del Bayern de Múnich, también figura entre los principales candidatos gracias a su extraordinaria capacidad goleadora. Su producción ofensiva y los títulos conseguidos con el equipo alemán lo mantienen en la discusión, aunque su rendimiento internacional también será un factor relevante para los votantes.

Lamine Yamal pica en punta.

Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, completa el grupo de aspirantes con mayores posibilidades. Su influencia en el mediocampo y su papel en la selección española lo convierten nuevamente en un candidato de peso. Detrás aparecen Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Jude Bellingham, Erling Haaland, Michael Olise y Pau Cubarsí.

Lionel Messi tuvo un magnífico final con la Selección Argentina.

Messi, que ya conquistó ocho Balones de Oro, vuelve a figurar entre los nombres destacados después de una temporada internacional sobresaliente. Sin embargo, la competencia será exigente ante una generación que busca tomar el relevo de los grandes dominadores de las últimas décadas.

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

La nómina masculina reúne a 30 futbolistas que sobresalieron en sus clubes y selecciones. Entre los candidatos se encuentran Lionel Messi, Lautaro Martínez, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Rodri.

También integran la lista Vitinha, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Michael Olise, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Sadio Mané, Julián Quiñones, Declan Rice, William Saliba, Gabriel, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ferran Torres y Dayot Upamecano.

La elección final dependerá de la votación del jurado, que tendrá en cuenta el rendimiento individual, los títulos conquistados y la influencia de cada jugador en los resultados de su equipo. Con Yamal en lo más alto de los pronósticos y figuras consagradas como Messi y Kane en la pelea, la gala promete una definición de alto impacto para el fútbol mundial.