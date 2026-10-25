El apoyo de los futbolistas de Brasil a Lula o Bolsonaro en el balotaje: uno por uno y los motivos

Uno por uno: los futbolistas o ex que apoyaron a Lula o Bolsonaro en el balotaje en Brasil.

Las elecciones presidenciales del 2026 en Brasil se dirimen en un balotaje histórico entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Si bien el candidato opositor de derecha se impuso por 47% a 45% en la primera vuelta, el sistema democrático vigente en el país vecino obligó a una nueva presentación, ya que exige el mínimo del 50% de los votos válidos para poder ganar directamente. Por lo tanto, el presidente vigente, de centro-izquierda, irá por la reelección para ser el Jefe de Estado por cuatro años más.

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El fútbol brasileño no se quedó afuera de esta disputa muy pareja según las encuestas previas, por lo que hubo jugadores y exjugadores que se pronunciaron públicamente a favor de uno de los dos candidatos. Desde estrellas que pasaron por la Selección pentacampeona del mundo hasta otros hombres menos conocidos, el repaso indica que el respaldo también estuvo igualado seis a seis en cuanto a las figuras del deporte más popular en el país vecino.

El fútbol también juega el balotaje en Brasil: a quién apoyó cada jugador en actividad o retirado

El apoyo a Lula da Silva

La figura más destacada de la actualidad que respaldó al PT (Partido de los Trabajadores) fue nada menos que Raphinha, el delantero que es el capitán de Barcelona y uno de los líderes del plantel de la "Verdeamarelha". Si bien no se posicionó claramente a favor del presidente actual, sí habló acerca de los comicios y los medios nacionales señalaron en su totalidad que "hace mucho tiempo" que está a favor de Da Silva.

Otro de los que le dio el sí al Presidente vigente fue Paulinho, estrella de Palmeiras, multicampeón y finalista de la Copa Libertadores. "Nosotros venimos de abajo y hemos vivido de cerca la diferencia que las políticas públicas pueden hacer. ¡Por eso es Lula desde siempre!", disparó sin temor.

También aparece del lado de la centro-izquierda Richarlison, el atacante mundialista de 29 años que se desempeña en Tottenham de Inglaterra. "La Cacatúa" fue el que se la jugó más fuerte. Es que utilizó sus redes sociales para denunciar que el actual senador y candidato Bolsonaro le robó una isla privada que había comprado en 2020. El goleador relató que, como no le quiso vender la isla, se la apropiaron ilegalmente a través de la Justicia pero nunca le pagaron. Los derechos del territorio figuran en manos de una empresa vinculada a William Tomaz, abogado y amigo del hijo del expresidente.

Una de las visiones más contundentes a favor de Lula da Silva en el balotaje en Brasil fue la de Juninho Pernambucano, exmediocampista de 47 años que es el quinto con más goles marcados de tiro libre en la historia del fútbol, con 72 tantos. "Lula es un gigante y siempre lo será. Un verdadero líder, democrático y humano, antes que todo", consideró el ex PSG.

Por último, Raí, exvolante campeón del mundo en 1994 e ídolo de San Pablo, se posición del lado del PT "por el amor a la democracia y a la libertad" de su país. También lo hizo Vanderlei Luxembugo, exentrenador de Real Madrid, entre otros clubes.

Juninho Pernambucano apoyó públicamente a Lula en Brasil.

El respaldo a Bolsonaro

El candidato de derecha cuenta con Neymar Jr. como su principal bandera futbolística, ya que el astro de 34 años va por el PL (Partido Liberal). En diversas apariciones mediáticas y en las redes sociales, el ídolo de Santos hizo gestos en referencia al número 22, el de la lista del partido del exhijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Un crack histórico que apoya a Flávio es nada menos que el exmediapunta Rivaldo, emblema de Barcelona que anunció en sus redes que está del lado derecho de la contienda electoral. Quien no se quedó atrás tampoco fue el exlateral derecho Dani Alves, otro exjugador que capitán del Seleccionado que estuvo preso. Incluso, se manifestó motivado para votar a Bolsonaro "por convicciones personales y religiosas". También hizo lo mismo Renato Gaúcho, DT multicampeón en el país vecino.

El ícono brasileño Romario, exdelantero campeón del mundo en 1994, declaró en varias ocasiones su visto bueno a la familia Bolsonaro en general. Por último, el exvolante o defensor del Seleccionado Felipe Melo se posicionó claramente por Flávio.

Resumen: quiénes apoyan a Lula y a Bolsonaro en el fútbol de Brasil

A Lula:

Raphinha.

Paulinho.

Richarlison.

Juninho Pernambucano.

Raí.

Vanderlei Luxemburgo.

A Bolsonaro: