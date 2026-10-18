Quién es Agustín Módica, el goleador del Clausura que podría mudarse y nacionalizarse italiano

Hace un tiempo fue Mateo Retegui, quien fue convocado a defender los colores de Italia, y pareciera que la historia se encuentra cerca de repetirse nuevamente. En esta oportunidad, el protagonista es Agustín Módica, quien se desempeña como delantero de Gimnasia de Mendoza y que se trata del goleador del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. Desde Europa confirman que se encuentra en la carpeta de seguimiento de Roberto Mancini en la Selección "Azzurra".

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Está más que claro que Italia se encuentra en un proceso de reconstrucción enorme porque, después de no haber formado parte de tres Mundiales de manera consecutiva, es algo que demanda una serie de trabajos. Es por ello que se analizan una gran cantidad de opciones al momento de convocar jugadores y, en este caso, decidieron mirar al fútbol argentino porque descubrieron un jugador que puede darles algo que les está faltando en la zona ofensiva.

Módica se desempeña en Gimnasia de Mendoza y registra 9 goles en 12 partidos disputados. Una cifra que lo lleva a ser el goleador del certamen. Pero eso no es lo único, porque al no haber representado a la Selección Argentina es posible que pueda recibir un llamado desde Italia, debido a que también dispone de la nacionalidad por haber nacido en aquel país y haber venido al territorio argentino a los dos años de edad.

“Obviamente sería un sueño, algo muy bonito, es el país donde nací. Obviamente, requerirá mucho trabajo. Y actuaciones de alto nivel: espero poder lograrlo. Nadie se puso en contacto formal conmigo, pero mis agentes me han informado de que hay alguien que me sigue, por eso sé que me están observando. No será fácil dada la plantilla de delanteros de la Azzurri, así que tendré que seguir trabajando aún más duro, con la esperanza de ganarme esta convocatoria", expresó Módica en charla con el portal Tuttosport de Italia.

Además, agregó un detalle a su declaración que permite pensar que sus días con la camiseta de Gimnasia de Mendoza se encuentran contados. "Tengo dos deseos, jugar para Italia y en la Serie A", agregó. Lo que permite pensar que se encuentra abierto de manera tal a escuchar una propuesta formal para cuando el mercado de pases de verano se encuentre abierto o en el mercado que comenzará en junio de 2027.

Interesados no faltan porque los medios italianos señalan que se encuentra en el radar de la Fiorentina como también de la Juventus, que lo tienen en carpeta y, con el paso de los partidos, van estudiando sus movimientos. Algo que le encantó al jugador porque entiende que dispone de una gran chance de estar cerca de su sueño.

“Mi agente me informó del interés de varios clubes italianos y extranjeros. Es genial, ya veremos en el futuro. No pienso en ningún club en particular, pero sin duda sueño con jugar en la Serie A. Y la verdad es que sueño con algo grande. Me encantaría representar a un club de primer nivel, espero poder hacerlo algún día, estoy preparado para cualquier oportunidad”, señaló.