PSG vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Champions se jugará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 17:00 (hora Argentina).
Así llegan PSG y Tottenham
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions
PSG no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Bayern Múnich.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions
Tottenham llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a FC Copenhague. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 2.
Horario PSG y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas