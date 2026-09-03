Pronóstico y estadísticas de Deportivo Recoleta vs. Cerro Porteño por la Primera División de Paraguay

Deportivo Recoleta y Cerro Porteño se enfrentan hoy en el Estadio ueno Luis Alberto Salinas Tanasio de Itauguá por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El compromiso reúne a un Funebrero necesitado de sumar para escalar posiciones frente a un Ciclón de Barrio Obrero obligado a conseguir la victoria para sostenerse en la pelea por el título local.

{{{htmlAmp}}}

Historial entre Deportivo Recoleta y Cerro Porteño

El historial de partidos oficiales en la máxima categoría del fútbol paraguayo registra 7 enfrentamientos directos. Cerro Porteño impone la ventaja con 5 victorias y 15 goles convertidos, mientras que Deportivo Recoleta cosechó 1 triunfo e igualaron en una oportunidad. El antecedente más cercano se disputó el pasado 3 de mayo por el Torneo Apertura, donde Recoleta logró una histórica victoria por 2 a 1 como local.

Rendimiento en los últimos 10 partidos

Deportivo Recoleta atraviesa una racha compleja en sus últimas diez presentaciones entre torneo local, Copa Paraguay y copas internacionales, registrando un saldo de 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas. El conjunto albirrojo viene de tropezar ante Olimpia en la fecha previa del certamen doméstico y busca reencontrar solidez en su bloque defensivo.

Por su parte, Cerro Porteño llega a este compromiso tras firmar en sus últimos diez partidos un balance de 4 victorias, 2 empates y 4 caídas entre Liga, Copa Paraguay y Copa Libertadores. El elenco azulgrana viene de empatar 1-1 en el clásico frente a Libertad en la jornada pasada, por lo que necesita los tres puntos para no ceder terreno en los puestos de vanguardia.

Goleadores en los últimos 10 partidos

En el plano ofensivo, las principales intervenciones en la red para Deportivo Recoleta en el tramo reciente han estado encabezadas por el delantero Allan Wlk —autor de un doblete en el último triunfo directo frente al Ciclón— y el extremo Wilfrido Báez. En Cerro Porteño, el goleo en las últimas presentaciones ha estado liderado por Ignacio Aliseda, el atacante Alan Soñora y los aportes de Freddy Noguera.

En cuanto al apartado disciplinario, la exigencia y el roce físico han dejado incidencias marcadas en los enfrentamientos directos entre ambos. En el último choque disputado en mayo, Cerro Porteño sufrió la expulsión por tarjeta roja directa del mediocampista Rodrigo Gómez sobre el cierre de la primera mitad, mientras que ambos planteles acumularon amonestaciones en zonas clave del mediocampo.

Presente y panorama para el encuentro

Las urgencias de ambos equipos prometen un duelo disputado e intenso en Itauguá. Mientras que Deportivo Recoleta apostará a cerrar los caminos centrales, adueñarse de la segunda pelota e intentar dañar de contragolpe, Cerro Porteño saldrá con la iniciativa de manejar la posesión desde el arranque para abrir el marcador y asegurar un triunfo clave.

Ficha del partido: Deportivo Recoleta vs. Cerro Porteño

Torneo: Torneo Clausura 2026 (Fecha 8 - Primera División de Paraguay).

Fecha: Jueves 3 de septiembre de 2026.

Estadio: ueno Luis Alberto Salinas Tanasio, Itauguá, Paraguay.

Transmisión: Tigo Sports / Tigo Sports App.

Posibles formaciones