Preocupación para Enzo Fernández: qué sanciones puede recibir el Manchester City en Inglaterra

El Manchester City de Inglaterra vive horas de incertidumbre después de que se conozcan las posibles sanciones que puede recibir. Desde el New York Times en su sección deportiva The Athletic confirmaron que el club "Ciudadano" fue declarado culpable en 114 cargos de los 115 en que fue acusado en febrero del 2023 tras una larga investigación que comenzó dicho año. De esta manera, el equipo en el que juega Enzo Fernández puede afrontar graves problemas en un futuro no muy lejano.

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Por qué el Manchester City recibió tantas acusaciones

La institución fue investigada por presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018 después de que el medio alemán Der Spiegel publique documentos financieros filtrados del City en noviembre del 2018. A raíz de esto, la Premier League acusó al club de no proporcionar la información financiera precisa como tampoco detalles de los pagos a jugadores y entrenadores. También de infringir el reglamento de Fair Play financiero de la UEFA, como así las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la mencionada liga, lo cual el Manchester City siempre negó.

Desde 2008 en adelante, con el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan al frente como propietario, la escuadra inglesa levantó ocho títulos de Premier League, siete copas de Liga, cuatro FA Cup y la Champions League, además del Mundial de Clubes. Varios de ellos fueron durante la época de la que vienen las acusasiones. Con el correr de los años el club recibió diferentes sanciones y advertencias, pero no al punto de poder perder la categoría o sufrir descuento de puntos.

El Manchester City, donde se desempeña Enzo Fernández, puede recibir graves sanciones

Qué sanciones puede recibir el Manchester City

Luego de hayarlo culpable en 114 de las 115 acusaciones que tenía en contra y de acuerdo al reglamento de la Premier League, si el City infringió las normas pueden descontarle puntos o incluso expulsarlos de la liga en cuestión. Según el punto W.51 del reglamento, cualquier deducción de puntos podría aplicarse en el momento de la decisión o retroactivamente, por lo que el club podría ser despojado de sus títulos. Por supuesto, la institución tendrá también la oportunidad de apelar. Un dato no menor es que en más de una vez discreparon con la organización del torneo por sus normas, pero nunca llegaron a este punto de gravedad.

Cómo está el Manchester City hoy en medio del escándalo que lo rodea

De la mano de Enzo Maresca como DT y Enzo Fernández como principal figura, el elenco "Ciudadano" comenzó de la mejor manera la temporada 2026/2027. En total cosechó cinco victorias en los primeros cinco encuentros de la Premier League de Inglaterra y lidera el campeonato. Con respecto a su principal estrella, un detalle no menor es que la dirigencia invirtió 450 millones de libras durante todo el mercado de pases, de las cuales 125 millones fueron destinadas al campeón del mundo con la Selección Argentina. Por otro lado, en el arranque de la Champions League venció 2 a 0 al Porto en condición de visitante con dos goles de Erling Haaland, uno con asistencia del exhombre de River.