La prensa británica fulminó a Franco Colapinto por su actuación en el GP de Italia: "Costosa"

Después de haber quedado fuera de los puntos en Zandvoort, Franco Colapinto volvió a sumar este fin de semana en el GP de Italia, donde terminó en el noveno lugar en una carrera que parecía ser inicialmente más positiva. El pilarense había salido del séptimo cajón y logró ponerse cuarto antes de la interrupción por el accidente de Charles Leclerc, de manera que tenía muchas chances de sumar puntos importantes en Monza.

{{{htmlAmp}}}

Sin embargo, un error en el relanzamiento hizo que el piloto argentino caiga hasta el decimosexto lugar, lo que lo obligó a recuperar terreno desde abajo para meterse entre los diez primeros. Justamente ese es un punto que tuvo en consideración el ranking de The Race, el medio británico que cada fin de semana de carrera hace un análisis sobre el rendimiento que tuvo cada piloto en la Fórmula 1.

En esta ocasión, Edd Straw fue durísimo con el pilarense, a quien colocó entre los peores de la cita en el Autodromo Nazionale di Monza al posicionarlo en el decimonoveno lugar de su ranking. Si bien el periodista valoró el buen ritmo, su primera largada y la concentración para recuperarse después del despiste, todo lo negativo pesó más en la balanza en su criterio, sobre en todo por su caída en el clasificador por la salida de la pista.

“Su salida de Lesmo fue muy costosa, tanto en términos de posiciones como por los daños que sufrió en el fondo plano”, remarcó el británico, que también señaló la diferencia de ritmo con Pierre Gasly y sus problemas en la clasificación. De ahí que, como veredicto, Straw haya considerado que el argentino tuvo “una oportunidad perdida, aunque al menos logró un resultado razonable”.

En comparación con los demás pilotos, Colapinto quedó solo por encima de Fernando Alonso, Lance Stroll y Leclerc, en ese orden, mientras que Gasly fue colocado en el segundo lugar. Para finalizar, el especialista colocó a Andrea Kimi Antonelli en lo más alto de su ranking debido, principalmente, a que no se vio afectado por la presión de ganar en casa: “La dificultad de su misión significa que el momento de dificultad no le costó el primer puesto”.

Colapinto sigue decimosegundo en la tabla.

Ranking de The Race tras el GP de Italia 2026