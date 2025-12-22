Premios Olimpia: terna, nominados, horario y cómo ver en vivo la ceremonia del deporte argentino

En el universo del deporte argentino, existen muchos trofeos, medallas y títulos, pero solo uno tiene el prestigio de representar la excelencia absoluta en todas las disciplinas: el Premio Olimpia. Cada diciembre, la comunidad deportiva se detiene para celebrar una tradición que ya supera las siete décadas de vigencia.v

La historia de estos premios comenzó en 1954. Por aquel entonces, el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) buscó una forma de institucionalizar el reconocimiento a los atletas locales. El primer gran protagonista fue, como no podía ser de otra manera, Juan Manuel Fangio. El "Chueco" recibió el primer Olimpia de Oro tras dominar las pistas de la Fórmula 1, marcando un estándar de excelencia que se mantiene hasta hoy. El evento se desarrollará a partir de las 21 (horario argentino) en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión televisiva de TyC Sports.

Cómo son los premios Olimpia

La estructura de los Olimpia se divide en dos categorías principales que permiten visibilizar tanto la variedad como la elite del deporte:

Olimpia de Plata: Se otorga al mejor deportista del año en cada disciplina específica (actualmente existen más de 40 ternas, desde fútbol y tenis hasta deportes menos difundidos como el patín o la esgrima).

Olimpia de Oro: Es la joya de la corona. Se elige entre todos los ganadores de las estatuillas de Plata al "Deportista del Año".

Los nombres que hicieron historia

A lo largo de los años, el Olimpia de Oro ha servido como un termómetro del éxito argentino en el mundo. Grandes íconos han desfilado por su alfombra roja. Diego Armando Maradona alzó el Oro en 1979 y en el inolvidable 1986. Guillermo Vilas dominó los años 70 con tres estatuillas, mientras que Gabriela Sabatini hizo lo propio a finales de los 80. El básquetbol tuvo su momento de gloria absoluta en 2003 y 2004 con Manu Ginóbili, este último año compartido con el futbolista Carlos Tévez.

En la historia reciente, Lionel Messi ha redefinido los límites. Tras años donde el premio le fue esquivo frente a otros atletas olímpicos, el capitán de la Selección Argentina se convirtió en el máximo ganador histórico, impulsado por sus éxitos en la Copa América y el Mundial de Qatar. "El Olimpia no es solo un premio al rendimiento técnico; es un reconocimiento al esfuerzo, la conducta y la representación de los valores nacionales en el mundo", señalan desde el Círculo de Periodistas Deportivos.

Un legado que trasciende

Más allá de los nombres propios, los Premios Olimpia funcionan como un archivo histórico del esfuerzo argentino. Desde las hazañas de Luciana Aymar en el hockey hasta los golpes de Carlos Monzón o los triunfos de Roberto De Vicenzo en el golf, la estatuilla de metal se ha convertido en el espejo donde se mira cada joven deportista que sueña con representar al país. Con cada nueva edición, la ceremonia reafirma que, sin importar la disciplina, el camino al Olimpo del deporte nacional siempre pasa por la mirada experta del periodismo deportivo

Premios Olimpia 2025: ternas y nominados