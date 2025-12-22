Premios Olimpia: terna, nominados, horario y cómo ver en vivo la ceremonia del deporte argentino

En el universo del deporte argentino, existen muchos trofeos, medallas y títulos, pero solo uno tiene el prestigio de representar la excelencia absoluta en todas las disciplinas: el Premio Olimpia. Cada diciembre, la comunidad deportiva se detiene para celebrar una tradición que ya supera las siete décadas de vigencia.v
La historia de estos premios comenzó en 1954. Por aquel entonces, el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) buscó una forma de institucionalizar el reconocimiento a los atletas locales. El primer gran protagonista fue, como no podía ser de otra manera, Juan Manuel Fangio. El "Chueco" recibió el primer Olimpia de Oro tras dominar las pistas de la Fórmula 1, marcando un estándar de excelencia que se mantiene hasta hoy. El evento se desarrollará a partir de las 21 (horario argentino) en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión televisiva de TyC Sports.
Cómo son los premios Olimpia
La estructura de los Olimpia se divide en dos categorías principales que permiten visibilizar tanto la variedad como la elite del deporte:
Olimpia de Plata: Se otorga al mejor deportista del año en cada disciplina específica (actualmente existen más de 40 ternas, desde fútbol y tenis hasta deportes menos difundidos como el patín o la esgrima).
Olimpia de Oro: Es la joya de la corona. Se elige entre todos los ganadores de las estatuillas de Plata al "Deportista del Año".
Los nombres que hicieron historia
A lo largo de los años, el Olimpia de Oro ha servido como un termómetro del éxito argentino en el mundo. Grandes íconos han desfilado por su alfombra roja. Diego Armando Maradona alzó el Oro en 1979 y en el inolvidable 1986. Guillermo Vilas dominó los años 70 con tres estatuillas, mientras que Gabriela Sabatini hizo lo propio a finales de los 80. El básquetbol tuvo su momento de gloria absoluta en 2003 y 2004 con Manu Ginóbili, este último año compartido con el futbolista Carlos Tévez.
En la historia reciente, Lionel Messi ha redefinido los límites. Tras años donde el premio le fue esquivo frente a otros atletas olímpicos, el capitán de la Selección Argentina se convirtió en el máximo ganador histórico, impulsado por sus éxitos en la Copa América y el Mundial de Qatar. "El Olimpia no es solo un premio al rendimiento técnico; es un reconocimiento al esfuerzo, la conducta y la representación de los valores nacionales en el mundo", señalan desde el Círculo de Periodistas Deportivos.
Un legado que trasciende
Más allá de los nombres propios, los Premios Olimpia funcionan como un archivo histórico del esfuerzo argentino. Desde las hazañas de Luciana Aymar en el hockey hasta los golpes de Carlos Monzón o los triunfos de Roberto De Vicenzo en el golf, la estatuilla de metal se ha convertido en el espejo donde se mira cada joven deportista que sueña con representar al país. Con cada nueva edición, la ceremonia reafirma que, sin importar la disciplina, el camino al Olimpo del deporte nacional siempre pasa por la mirada experta del periodismo deportivo
Premios Olimpia 2025: ternas y nominados
- Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
- Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
- Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
- Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
- Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
- Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
- Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
- Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
- Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
- Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
- Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
- Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
- Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
- Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
- Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
- Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
- Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
- Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
- Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
- Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
- Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
- Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
- Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
- Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
- Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
- Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
- Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
- Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
- Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
- Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
- Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
- Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
- Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
- Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
- Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
- Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
- Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
- Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
- Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
- Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
- Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo