Pablo Giralt y el duro palo que salpica al Pollo Vignolo: "Yo no"

Tras el título de la Selección Argentina en la Copa América 2021, el periodista Pablo Giralt lanzó un picante comentario que salpicó a Sebastián "El Pollo" Vignolo. Qué dijo el conductor de la TV Pública.

Pablo Giralt es consciente de que en las últimas semanas, y luego de que la Selección Argentina se consagrara campeón de la Copa América 2021, varios periodistas debieron pedir perdón por las críticas que realizaron. Uno de los tantos detractores de la gestión de Lionel Scaloni, por supuesto, fue Sebastián "El Pollo" Vignolo, que no dejó de cuestionar al plantel a lo largo de toda la competencia. El relator ofreció un testimonio sumamente curioso en el que las críticas salpicaron a su colega de ESPN.

En un diálogo con Teleshow, el relator de la TV Pública se diferenció del resto de los periodistas que le pusieron poco fanatismo a desahogo de Lionel Messi y la Selección tras ganarle a Brasil la final en el Maracaná: “Sentí una emoción profunda, desde mi corazón. Fue un desahogo después de tantas otras situaciones en las que no pudimos ser campeones y ahora por fin se nos daba".

"Hay generaciones que no vivieron esto, entonces es espectacular… Mi hijo el otro día me dijo: ‘Papi, somos campeones’. No podía creer lo que me estaba pasando, que el destino me haya guardado esta maravilla después de 28 años. El primer torneo que me tocó relatar en la TV Pública, Argentina salió campeón", indicó el periodista, todavía emocionado con la consagración tan esperada.

Pablo Giralt, relator de la TV Pública.

Asimismo, Giralt manifestó que prefiere no analizar ni cuestionar al seleccionado argentino durante los partidos y que prefiere hacer las evaluaciones en otras ocasiones: "Hay otros espacios en donde yo puedo analizar, poner la cabeza más fría y decir: ‘Me gustó esto, esto otro no’". Y aseguró: "Durante el partido, quiero que Argentina gane, ser positivo y tirar buena onda. No me voy a poner en negativo cuando falta mucho y cuando siempre puedan pasar cosas. El fútbol siempre sorprende".

Por otra parte, y consultado sobre las canciones que los jugadores del seleccionado le dedicaron a los periodistas que criticaron durante toda la Copa América 2021 y también en competencias pasadas, Giralt dejó en una mala posición a sus colegas como "El Pollo" Vignolo y otros miembros de ESPN o TyC Sports que sólo se dedicaron a ser detractores: "Cuando uno opina, y hace una crítica, vos no estás criticando solo al protagonista. Detrás de él, hay una familia, hay amigos, hay un montón de gente que se siente herida si la crítica no es respetuosa".

"Quizás al protagonista le duele menos por lo que le dicen, sino por la reacción de su familia. Cuando insultan al periodismo, no lo avalo, no me parece bien. Pero yo no me siento aludido en lo más mínimo con ese cantito. Es histórica. Desde el '86 para acá, siempre se busca un enemigo para decirle: ‘Te ganamos a vos’. Algún día habrá que cerrar eso y dejarlo de lado”, profundizó.

Messi, con la Copa América 2021

Pablo Giralt sacó chapa por relatar a Messi desde sus comienzos con la Selección Argentina

El periodista Pablo Giralt advirtió que es uno de los que más relató a Lionel Messi en el mundo y también recordó algunas de las experiencias que tuvo a lo largo de su carrera: “Empecé a relatar a Argentina en el Mundial 2006 y antes había estado en transmisiones del Sub 20 y el Sub 17: relaté el debut de Messi en la selección, con ese amistoso que se armó con Paraguay. Tuve la suerte de estar ahí sin saber que eso iba a marcar un punto de inflexión en la historia de la Selección".