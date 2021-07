El Pollo Vignolo vivió un inesperado momento: "Estaba saliendo el sodero"

El periodista deportivo reveló un insólito episodio que vivió cerca de su casa. El Pollo Vignolo y una anécdota que descolocó a todos en ESPN.

Sorprendió a todos. "El Pollo" Vignolo reveló una situación que vivió hace pocos días cerca de su casa, en el barrio donde vive. Y lo hizo para graficar lo que fue el empate 1-1 entre River Plate y Argentinos Juniors, por la ida de los Octavos de final de la Copa Libertadores. "Estaba saliendo lo más pancho de ahí el sodero", exclamó, para el asombro de sus compañeros. ¿Qué fue lo que ocurrió?

"Hay una reja que dice 'cuidado, perro'. Y ahí, la cara del perro, la foto. Creo que es un manto negro. Y está así, de verdad. Cuando vos pasás, el tipo hace un desastre: mete cabezazos contra la chapa, parece que sale", comenzó diciendo el periodista de ESPN. Acto seguido, Vignolo comenzó a preguntarse cómo es que vive así una familia: tapada por los ruidos del perro, los ladridos y el bullicio.

En forma terminante, "El Pollo" exclamó: "Terrible, es una cosa que te da miedo. A veces prefiero cruzar, hace un despelote. Parece los Stones, le da a la chapa, un quilombo, cuando vos pasás por ahí decís '¿cómo hace para vivir esta gente?'. Pasa un tipo, ladra. Pasa alguien con perro, ladra cien veces. ¿Cómo vive la gente adentro?".

"Deben tener todo blindado o están con auriculares, el perro es terrible. Un día, hará 20 días. Pasé por la casa, puerta abierta. Pensé lo peor, puerta abierta de una que está siempre cerrada. Estaba saliendo lo más pancho de ahí el sodero. Había dejado un pack de aguas saborizadas y el tipo seguía", sorprendió Vignolo, quien también se mostró anonadado por observar cómo este empleado ingresó al domicilio sin ningún tipo de precauciones para evitar ataques del canino.

Vignolo narró este episodio para realizar una analogía con el empate entre River y Argentinos Juniors

Allí fue donde el sodero le explicó cómo es el comportamiento del perro, y Vignolo cerró su anécdota con una analogía que llevó al plano deportivo y al empate en el estadio Monumental: "Le digo 'Fabián, vení. ¿No te hace nada?'. 'No, no, conmigo no'. Le digo: '¿pero no es bravo?'. 'Sí, sí, es bravo con los que no conoce y con los que le demuestran miedo'. River. Argentinos Juniors, ayer, a River no le tuvo miedo".