El Pollo Vignolo, enojado por comentarios afines a los hinchas de Boca.

Luego del empate agónico de River Plate ante Junior en Colombia, por la fecha 4 de la Copa Libertadores, el periodista deportivo Sebastián Vignolo lanzó un comentario en el aire de ESPN que disgustó a los hinchas de Boca. De hecho, "El Pollo" manifestó su descontento por los análisis que se realizaron del otro lado de la vereda de Núñez una vez que el equipo de Gallardo cosechó un valioso punto en Barranquilla.

"Estoy cansado de verdad, de que termina un partido de River, y cuando lo gana o empata me aparezcan diez mensajes que digan: 'qué culo tiene River, decí mañana qué traste que tiene River'. Cuando no es la CONMEBOL, empiezan con el traste. River tiene suerte como cualquiera de los otros", comenzó diciendo Vignolo en su editorial del día jueves 13 de mayo.

Por otra parte, y buscando empatizar con los televidentes, el cordobés agregó: "Yo estoy convencido que usted, que seguramente no sé qué debe tener, no sé, un maxikiosco, no se quedó sentado en su casa esperando que otro le acomode los alfajores".

Vignolo aseguró que va a bloquear a quienes le hablen mal de River

"Voy a bloquear, no me escriban más. Si River tiene suerte, la puede tener en alguna jugada, en algún partido, en alguna situación. ¿Saben lo que hace River? Trabajo, se sacrifica. ¿Saben lo que hace River cuando baja de un avión? Se va a entrenar. River si quiere puede descansar, pero evidentemente es una cosa que les exige de tal manera que no podés descansar", reconoció Vignolo, cansado de las críticas o comentarios negativos hacia el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

A su vez, "El Pollo" agregó: "No puede ser que gana River o empata River, no puede ser que pasa algo y CONMEBOL. ¡No, viejo! River va. Porque nadie me escribe para decirme 'qué mala suerte River, perdió una Copa Libertadores en cinco minutos'. River va, va al frente".

River empató en Colombia contra Junior con un gol sobre el final

En el estadio Olímpico Romelio Martínez se dio, sin lugar a dudas, una situación inusual. River y Junior de Barranquilla igualaron 1-1, pero el protagonismo se lo llevaron las bombas y sirenas que encendían las alarmas a sus alrededores, producto de una crisis social que ya lleva varias semanas y contabilizó cientos de muertos y desaparecidos. Con el empate, los dirigidos por Marcelo Gallardo se acomodaron en el grupo de cara a lo que viene.