Explosivas palabras del periodista, al aire de ESPN.

Tras el triunfo por 2-0 de River Plate sobre Nacional de Montevideo, el periodista Sebastián Vignolo comenzó su programa de F90 (90 minutos de fútbol) con un editorial contundente. En el mismo, el Pollo elogió al equipo de Marcelo Gallardo y le tiró palitos a los de la vereda opuesta. Sin ir más lejos, se refirió a las polémicas que siempre se le adjudican al Millonario con el VAR y agregó: "Yo no lloraría más".

De forma implícita, parece que Vignolo se burló de los hinchas de Boca con un inesperado análisis en el que también aseguró que Gallardo maneja River a su gusto. "¿Ustedes se dan cuenta que River, volando bajo, ya está prácticamente en semis (NdeR: semifinales de la Copa Libertadores 2020)? ¿Se dan cuenta que el River más ganable de los que armó Gallardo ya está casi en semi?", comenzó diciendo el Pollo.

Acto seguido, el conductor aseguró que el equipo de Núñez no está en su mejor momento, pero no es tiempo de hacer hincapié en el videoarbitraje: "No es la mejor versión de River, hasta Gallardo lo reconoce. Ahora, River casi sin darse cuenta, casi sin querer queriendo, ya está casi en semi. Falta un partido, pero está casi en semi. Si decimos lo que sentimos, vamos a decir ya está. Y hasta podemos ir un poquito más allá. Yo saldría del tema VAR si tuviera que jugar contra River. Te quita energías, yo creo que lo que River tiene a favor es su convicción, su caracter, su espíritu copero, su entrenador. Gallardo hace con River lo que quiere".

Para Vignolo, el éxito de River genera envidia y frustración en los rivales

En ese mismo momento, Vignolo comparó a Gallardo y River como si el Muñeco fuese el dueño de una mascota a la cual tiene adiestrada perfectamente: "Cuando sacás a pasear al perro, Gallardo ya pasea a River sin correa. Le va a diciendo 'alto', River frena. 'Aquel arbol', River va a aquel árbol. 'Sit', River se sienta. Hace lo que quiere, hoy tal vez en otra velocidad. Zuculini que estaba olvidado, la rompió y mete el gol de la clasificación".

"Un tema central es el VAR, pero no se queden con esa historieta de que la Conmebol juega para River. No, gánenle. Gánenle, pero que no necesiten ni siquiera hablar del VAR. Yo creo que es un llanto en cada rincón. River genera envidia, fastidio, cansancio. Cuando hay ciclos tan exitosos, el mundo ya lo mira mal. River sigue vivo, perder una final como la que perdió lo hubiese matado. Vuela bajo, y así le alcanza. Yo no lloraría más con el tema VAR, me preocuparía por cómo jugarle y ganarle a River", sentenció el Pollo Vignolo al aire de su programa en ESPN.