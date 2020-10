Sorpresivas declaraciones del amigo de Román.

El periodista Sebastián Vignolo sorprendió a los hinchas de Boca Juniors. Al aire de ESPN, el conductor de 90 minutos de fútbol comenzó a analizar a los equipos participantes de la Copa Libertadores de América y aseguró que "River y Boca" son los candidatos a quedarse con el título. Y allí ocurrió lo impensado: el Pollo realizó un duro análisis sobre La Bombonera, el mítico estadio del Xeneize. "No asusta a nadie", explicó. ¿Por qué lo dijo?

"Los dos grandes candidatos a ganar la Copa Libertadores son River y Boca. Y en ese orden. Y guarda con Liga (Deportiva Universitaria, de Ecuador). ¿Saben por qué? Porque en este contexto en el que se juega la Libertadores, en medio de la pandemia, la única localía fuerte es la que tiene alguna dificultad para el visitante que va del llano a jugar a la altura: Liga y The Strongest. Son los equipos que están en la siguiente ronda y que creo que van a tener una localía fuerte", enfatizó el Pollo Vignolo.

El motivo por el cual eligió a River antes que a Boca como favorito a ganar el título homologado por Conmebol tuvo que ver con el estadio. "La Bombonera, hoy (sin hinchas), no asusta a nadie". Ahora, si vos vas a la altura, no se corre, no se va. La altura está", enfatizó Vignolo, manifestando que el estadio Alberto J. Armando ya no tiene esa mística copera de la que tanto se habla año tras año. Para el relator, el secreto estaba en contar con el público en las diferentes tribunas del recinto.

El Cai Aimar humilló al Pollo Vignolo: "Te faltaron cosas para llegar a Primera"

"Ya que sabés tanto y tenés tanta experiencia, te he visto jugar allá en el campo. Te faltaron cosas para llegar a Primera. Hoy opinás de afuera con una personalidad, con un criterio... Mamita. Yo lo digo todo", expresó Cai Aimar. Claro, los periodistas de 90 minutos de fútbol supieron disputar partidos de fútbol que fueron emitidos por Fox Sports, señal en donde trabajaron hasta hace pocas semanas.

Allí, Aimar observó que Vignolo (quien comenzó el camino para ser futbolista profesional pero no logró llegar a la élite) no tenía las condiciones y es por eso que quedó en el camino. "La que me tiraste recién no me gustó, yo no te nombro a Quilmes, yo no...", le retrucó el Pollo, recordándole al Cai el momento en que fue despedido del Cervercero tras una serie de malos resultados.

"No tengo problemas, yo por lo menos llegué e inclusive estuve dirigiendo en Europa. No sé si sabían", respondió Aimar, causando la risa de los presentes en el estudio. Sin palabras, Vignolo sólo atinó a responder: "Se le metió el demonio en el cuerpo, no era así. Con el encierro está loco, está desesperado".