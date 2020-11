Insólito momento al aire de ESPN.

El periodista Sebastián Vignolo protagonizó un inesperado momento al aire de ESPN. Es que mientras se desarrollaba la segunda edición de 90 minutos de fútbol, el Pollo no soportó la opinión de sus compañeros sobre Carlos Tevez y decidió marcharse del estudio. Sin embargo, al regresar ocurrió un episodio aún más sorprendente: fue comparado con Jaime Durán Barba, el ex asesor de Mauricio Macri.

"Me quiero ir", enfatizó el Pollo, luego de oír a Marcelo Sottile decir que el Apache no está para jugar en las grandes ligas. "Me quiero ir, les dio el campeonato. Vámonos, tengo lugar acá atrás. Me voy. Se va, se va. Que venga SportsCenter. Mirá Carlitos, cómo nos mira. Sin Tevez, Boca no salía campeón", exclamó el conductor cordobés. Una vez reincorporado en el estudio, el Cholo lanzó al aire la sorprendente comparación: "Pará, Durán".

Por si quedaban dudas de a quién hizo alusión Marcelo Sottile, fue Benedetto quien acotó: "Durán Barba". Por su parte, Vignolo continuó defendiendo a Carlos Tevez tal y como el ex asesor de Mauricio Macri lo hacía con quien fue presidente de la Nación entre los años 2015 y 2019. Luego, en el intento por ser reelecto, el líder de Juntos por el cambio fracasó estrepitosamente en los comicios ante Alberto Fernández.

"Ustedes son planificadores a futuro. Le pronostican a Russo: 'Mire Miguel, con Tevez va a tener un problema. Soldano se está fundiendo, no mete un gol de 9. Alcanza para el DIM, Libertad de Paraguay, pero contra River no le va a alcanzar. ¡Tevez! Que volvió un fenómeno", sentenció el Pollo Vignolo.

"Pará, estamos al aire": el polémico gesto de Mariano Closs que sorprendió a Vignolo

El conductor de ESPN Mariano Closs protagonizó un inesperado momento al aire. Es que, sin saber que las cámaras estaban prendidas, realizó un polémico gesto que sorprendió a Sebastián Vignolo. En el pase entre los programas F12 y F90 (ex 90 minutos de fútbol), el Pollo intentó entablar una conversación con su colega. Sin embargo, éste no se percató de la situación y continuó cabizbajo con su teléfono celular.

"Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Ah pará, me está mandando un mensaje. Vení, vení que no me escucha", comenzó diciendo Vignolo. Al darse cuenta de que Closs seguía sin tomar conciencia de la situación, el Pollo prosiguió: "¡Eh! ¡Amigo! Pará, estamos al aire de verdad. Estamos al aire de verdad, ¡sí, ahora!". Acto seguido, Mariano respondió al llamado de su compañero y se quejó en vivo.