Al aire de ESPN, Sebastián Pollo Vignolo reconoció el calvario familiar que atravesó.

El periodista Sebastián Pollo Vignolo reveló un difícil momento familiar que le tocó atravesar años atrás. Utilizando el drama de Wanchope Ábila como disparador, el conductor de ESPN recordó una dolorosa época en la cual todos los pronósticos le indicaban que no podría ser padre. No, al menos, de forma biológica.

"Este chico, este tipo, no ha podido entrar a la cancha por esta carga. O sea ha lesionado por esta situación. En este lugar donde opinamos de fútbol, yo cuando escuchaba a Wanchope Ábila dije '¿cómo carajo hacés?'. Nadie te dice, 'che, guarda que tiene un problema así'", comenzó diciendo el Pollo Vignolo. Acto seguido, procedió a contar cómo fue su triste experiencia.

Ante la atenta mirada de Oscar Ruggeri, Vignolo contó: "Es una mierda, realmente. No sabés todo esto. Por ahí nosotros venimos acá, yo no podía tener hijos y me quería cagar a trompadas con la primera persona que veía en la esquina. Iba a jugar al fútbol y a los dos minutos me tenía que ir".

"En mi cabeza no podía tener pibes, estaba desencajado. Cuando veían mi problema, no te digo que me la daban pero me entendían. 'Tranquilo, negro, que este viene medio loquito. Se quiere cagar a trompadas con todos", agregó el periodista cordobés, quien actualmente es padre de dos mellizos de 8 años gracias a una fecundación in vitro.

Por otra parte, Vignolo se quitó el mote de periodista por un instante y reconoció la crueldad con la que se expresan los profesionales de los medios ante diferentes rendimientos de los futbolistas. Aludiendo a que nadie se interesa en los problemas personales de cada uno, el Pollo sentenció su pensamiento con una frase realmente contundente.

"¿Cómo tenemos que estar en este lugar? ¿Cómo que no nos importa nada? No puedo analizar o evaluar a un tipo que tuvo este problema porque ayer erró un penal. Por ahí estoy siendo un desastre con la profesión. No me importa un carajo la profesión en este momento. A estos tipos hay que ayudarlos", expresó Vignolo, con total razón.

La emoción del Pollo Vignolo al leer la carta de Dalma Maradona

El conductor de ESPN Sebastián Pollo Vignolo se emocionó al leer la carta que Dalma Maradona escribió por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona.

Al leer el último párrafo, Vignolo mostró señales de emoción con la voz entrecortada, mientras a su costado los invitados mostraban sus caras de dolor como el ex compañero de Maradona Oscar Ruggeri y el relator Bambino Pons.

"Esto es el amor más sincero, es eterno, es el amor más correspondido, más cristalino. Cuando uno se planta acá a hacer un programa lo hace con el corazón. ¿De qué otra forma puede hacerlo?", preguntó Vignolo en una suerte de explicación por la emoción.