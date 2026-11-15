La picante patada de Vangioni a un futbolista amateur en la Copa Potrero

Mientras se define el fútbol argentino, en el predio de Ciudad Univestaria de la UBA, se desarrolla la "Copa Potrero" de la empresa ESPN. Más allá de estos detalles, allí hay varios ex jugadores de Primera División que enfrentan a otros equipos amateurs. En este caso, Leonel Vangioni, el exfutbolista de River, le pegó una tremenda patada a un jugador amateur que le mereció la tarjeta roja.

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Vangioni fue con una patada cruzada directo a la rodilla ante la miara de todos suc compañeros del equipo "Argentina Streamers" que, supuestamente, está conformado por streamers y el Piri Vangioni. Mientras que por el otro lado juega Tap San Pedro, uno de los equipos que son fuertes en la Copa Potrero.

Así fue la patada