Peligra el dobles en tenis: 150 jugadores firmaron una dura carta por la medida de la ATP de recortar premios

Más de 150 se expesaron en contra de ATP, que busca modificar la competencia a partir de 2028. Qué piden y qué responde.

El dobles del tenis profesional está en alerta. Más de 150 jugadores firmaron una dura carta abierta dirigida a la ATP para frenar un plan que, desde 2028, reduciría a la mitad los cuadros de la modalidad y recortaría su porción de premios del 20% al 10%. El reclamo suma a leyendas como los hermanos Bryan y a más de 20 federaciones, entre ellas la argentina.

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Qué cambios analiza la ATP para el dobles

El conflicto se destapó en una reunión realizada durante Wimbledon, donde la ATP les informó a los jugadores que estaba revisando su reglamento de dobles. Desde entonces, la tensión no paró de crecer. Las medidas en estudio, que regirían a partir de 2028, son drásticas:

Masters 1000: los cuadros quedarían reducidos a solo 16 parejas.

ATP 500 y 250: los cuadros principales tendrían apenas ocho duplas.

Premios: la porción del dobles en el pozo total bajaría del 20% al 10%, y la diferencia pasaría al single.

En la práctica, la participación de parejas en los torneos del circuito se reduciría a la mitad.

La dura carta de los jugadores a la ATP

El petitorio cuenta con el apoyo de más de 150 profesionales, de más de una veintena de federaciones nacionales y de figuras históricas del tenis. Entre los firmantes están el británico Henry Patten, número uno del mundo, y los legendarios Bob y Mike Bryan, según informó BBC Sport.

El texto pone cifras sobre la mesa: "Los planes actuales transferirían unos 20 millones de dólares (15 millones de libras esterlinas) en premios de dobles a individuales, al tiempo que reducirían significativamente las oportunidades profesionales para los especialistas en dobles".

Y advierte sobre el impacto en las carreras: "Este cambio dificultaría enormemente que los jugadores talentosos desarrollen y mantengan una carrera en dobles. Un deporte profesional saludable no puede depender únicamente de un pequeño grupo de estrellas; necesita vías para que los jugadores se desarrollen, compitan y se ganen la vida".

El neerlandés Sem Verbeek, campeón de dobles mixtos en Wimbledon 2025, se convirtió en una de las caras visibles del reclamo. En diálogo con The Guardian, acusó a la ATP de avanzar sin escuchar a los tenistas. "El enfoque de A a B con estas propuestas realmente amenaza no solo la historia, sino también el presente y el futuro de toda la disciplina del dobles masculino profesional", afirmó.

Sem Veerbek, campeón en doble mixto en Wimbledon 2025.

Verbeek explicó que la carta busca abrir un canal de diálogo frente a lo que considera una revisión unilateral. "Hasta el momento, no hemos recibido respuesta a ninguna de nuestras solicitudes, datos, cifras ni datos reales. Creo que por eso muchos jugadores en activo estamos tan frustrados, porque tenemos muchas ideas", lamentó.

También apuntó contra la falta de promoción: "Si se observa lo inaccesible que es el dobles desde el punto de vista de la audiencia, la ATP ha invertido y promocionado poco esta disciplina". La frase más dura fue para la dirigencia: "Por alguna razón, la generación de directivos que actualmente dirige la ATP cree que una carrera en dobles no es una verdadera carrera tenística. Y eso nos parece absurdo. Debería celebrarse".

Qué responde la ATP

La cúpula del organismo sostiene que el dobles es una estructura deficitaria e insostenible, y busca redirigir parte de esos ingresos al cuadro individual. Los doblistas, en cambio, creen que esa política genera un enfrentamiento artificial entre los propios jugadores.

En un espacio de preguntas y respuestas publicado en el sitio oficial, el CEO Andrea Gaudenzi defendió la revisión: "Los dobles seguirán siendo una parte fundamental del circuito ATP. La revisión se centra en identificar un modelo que garantice un futuro sostenible a largo plazo para esta disciplina". Según el sitio especializado Tennis Watcher, el directorio votaría las reformas durante las ATP Finals de Turín, en noviembre próximo.

La Asociación Argentina de Tenis se sumó al reclamo

El conflicto también tuvo eco en el país. La Asociación Argentina de Tenis se pronunció en redes sociales contra la idea de la ATP. "La ATP existe para servir a todos sus miembros. El tenis es más que un negocio. Es un legado construido sobre la alegría, la salud y el espíritu deportivo. Un deporte construido sobre esos valores debería abrir puertas, no cerrarlas", expresó la entidad.

Y cerró con una consigna que resume el espíritu del reclamo: "El tenis es dobles, y el dobles es tenis".