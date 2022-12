El desgarrador mensaje de la hija de Pelé tras la muerte de su padre: "Todo lo que somos"

La hija mayor de Pelé, Kely Nascimento, publicó un sentido mensaje tras el fallecimiento de su padre este jueves 29 de diciembre.

La hija mayor de Pelé publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales minutos después de la triste noticia del fallecimiento del astro brasileño. Kely Nascimento, una de las personas que más acompañó a "O Rei" durante sus últimos meses, no dudó y expresó su dolor. Junto a la imagen dedicó unas breves palabras, pero que significan mucho por lo hecho por la leyenda que fue ídolo en el Santos y ganó tres mundiales.

Por supuesto, miles de personas cercanas a la familia dejaron su comentario apoyándolos en este difícil momento por el que atraviesan. Durante mucho tiempo se supo que el ex futbolista no atravesaba un buen momento de salud y su hija comunicaba lo que sucedía. En este caso le tocó dar la peor noticia posible y fue la que el mundo no esperaba. De esta manera, utilizó su cuenta de Instagram para abrir su corazón y despedir a su padre.

"Todo lo que somos es gracias a vos. Te amamos infinitamente. Descansa en paz", escribió Kely Nascimento para su padre. El posteo rápidamente se llenó de likes y comentarios por parte de los seguidores y no sólo hubo mensajes en portugués, sino que también varios usuarios de todo el mundo dejaron su pésame. Cabe destacar, que Edson Arantes Do Nascimento fue internado el pasado 29 de noviembre en el Hospital Albert Einstein de San Pablo con el fin de continuar con el tratamiento correspondiente de quimioterapia por su cáncer de colon.

Tan sólo unas horas antes del deceso, la hija del histórico atacante brasileño sostuvo que pasaban desesperación por lo que le sucedía a la leyenda. La joven destacó que era difícil de explicar, porque atravesaban instantes de tristeza y, por otro lado, también se reía junto a sus familiares por los recuerdos e historias divertidas junto a él. Lamentablemente, su siguiente publicación fue la más dolorosa.

La foto que compartió la hija de Pelé por la muerte de su padre

El homenaje que Santos le hizo a Pelé

El club donde fue ídolo lo homenajeó días antes de su muerte agregando una corona a la camiseta. La vestimenta de la institución contará, desde 2023 en adelante, con dos estrellas y ese reconocimiento más que merecido para el hombre que hizo historia. La indumentaria será utilizada tanto en las competencias masculinas como femeninas, en el fútbol amateur, profesional y también en el futsal.

De hecho, Edson Arantes do Nascimento hizo su debut en 1956 vistiendo los colores del Santos de Brasil, en el que jugó hasta 1974 y brilló. Por supuesto, en el medio levantó nada más y nada menos que tres copas del mundo (1958, 1962 y 1970). En dicho club jugó un total de 1114 partidos y convirtió 1090 goles, marca que sin dudas los brasileños remarcan por el gran logro del "Rey".