El insólito motivo de River para adelantar los octavos del Clausura con Lanús por Boca: "Malestar"

Después de la victoria ante Aldosivi en Mar del Plata y de acuerdo a los resultados de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, River Plate ya tiene rival definido para los octavos de final. El equipo de Leonardo Ponzio se medirá ante Lanús en el Estadio Monumental y aunque aún no hay fecha confirmada, todo indica que sería el domingo 22 de noviembre. Sin embargo, desde el "Millonario" tienen otros planes y es por un partido clave de Boca Juniors.

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El insólito motivo por el que River quiere jugar contra Lanús en otra fecha por Boca

Lo cierto es que el "Xeneize", reciente campeón de la tabla anual del fútbol argentino, jugará el sábado 21 en Barranquilla, Colombia, la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El cruce de la "Banda" contra el "Granate" sería un día después de que el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena dispute dicho compromiso que puede sumarle una estrella más. La idea de la dirigencia es adelantar este cotejo contra Lanús por si sucede lo que en Núñez no quieren que pase, más aún sabiendo que quedaron eliminados de dicho certamen tempranamente.

"Hay un tironeo fuerte entre River y Lanús. Para evitar un partido el día domingo aquí en el Monumental con un posible festejo de Boca y la gente con menos paciencia que de costumbre y malestar. River pretende jugar el viernes 20", contó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN F90 confirmando así el plan de Stéfano Di Carlo y compañía. Sin embargo, los del sur están firmes con jugar el 22 ya que Mauricio Pellegrino tendrá a su disposición al delantero paraguayo Allan Wlk después de la convocatoria a su seleccionado en la fecha FIFA.

Cómo quedaron los cruces para octavos de final del Clausura

Instituto vs. Huracán.

River Plate vs. Lanús.

vs. Lanús. Argentinos Juniors vs. Independiente.

Vélez Sarsfield vs. Belgrano.

Rosario Central.

Gimnasia de Mendoza.

Defensa y Justicia vs. Barracas Central.

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Newell's.

River Plate jugará ante Lanús los octavos de final del Torneo Clausura

Sin Vera, Moreno y Montiel, River piensa en el 11 ante Lanús para los octavos del Clausura con un amistoso confirmado

A falta de poco más de dos semanas para el partido ante el "Granate" en el Estadio Monumental, River ya trabaja pensando en lo que viene. Fausto Vera y Aníbal Moreno son los dos futbolistas a recuperar de cara a este compromiso, el primero por un desgarro, mientras que el segundo sigue con una molestia en la zona lumbar. Además, Gonzalo Montiel deberá cumplir la segunda fecha de suspensión por la expulsión en el Superclásico y espera porque se reduzca un partido más.

Por otro lado, el equipo de Ponzio aprovechará la fecha FIFA para prepararse para el cruce ante Lanús. Por este motivo, el próximo sábado 14 de noviembre jugará un amistoso ante Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental a puertas cerradas y sin televisación. El mismo tendrá lugar después de la mini pretemporada en Pilar para prepararse con todo para la definición del Clausura.