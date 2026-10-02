Por qué De Paul no juega vs. Burkina Faso en el amistoso de la Selección Argentina: qué dijo Lionel Scaloni

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Burkina Faso este sábado 3 de octubre desde las 21 en el estadio Monumental, en el segundo amistoso de la fecha FIFA posterior al Mundial 2026. Sin embargo, una de las ausencias que volvió a llamar la atención es la de Rodrigo De Paul, uno de los históricos del ciclo de Lionel Scaloni.

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El mediocampista del Inter Miami fue convocado para esta ventana internacional, pero no disputará los partidos ante Bolivia ni Burkina Faso. Su única participación prevista será el martes 6 de octubre frente a Benín en el Monumental en un encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Por qué De Paul no juega contra Burkina Faso

La ausencia de De Paul ante Burkina Faso responde a una decisión deportiva de Scaloni, no a una lesión o una sanción. El entrenador explicó que decidió reservar al mediocampista para el último encuentro de la fecha FIFA con el objetivo de darle minutos y oportunidades a otros futbolistas.

“Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Fideo (Di María)”, explicó Scaloni al ser consultado por De Paul y Giovani Lo Celso.

La decisión es parte de una etapa de renovación de la Selección después del Mundial 2026. Para los encuentros ante Bolivia y Burkina Faso, el técnico sumó varios futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar en el plantel, entre ellos Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Román Vega, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

Qué dijo Scaloni sobre el futuro de De Paul en la Selección

La ausencia de De Paul en estos dos primeros amistosos generó interrogantes sobre su continuidad en la Albiceleste. Sin embargo, Scaloni fue claro al descartar que la convocatoria para un solo partido implique un cierre de ciclo. “Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista”, aseguró el entrenador al hablar sobre el futuro de De Paul y Lo Celso.

El técnico también destacó el aporte que ambos futbolistas realizaron durante su ciclo al frente de la Selección: “Son gente que nos ha dado un montón y hoy no están, pero en un futuro se verá. Por ahora, queremos ver a otros chicos”.

Rodrigo De Paul.

La explicación de Scaloni ubica la situación de De Paul dentro de un proceso más amplio. El entrenador señaló que este es “un buen momento para que haya un recambio” y planteó los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso como una oportunidad para evaluar nuevas alternativas.

Cuándo vuelve a jugar De Paul con Argentina

De Paul volverá a estar disponible para el martes 6 de octubre cuando Argentina enfrente a Benín desde las 20 en el Monumental. Ese partido tendrá un significado especial porque será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

También estarán allí Lo Celso y Nicolás Otamendi, otros dos futbolistas experimentados que fueron convocados específicamente para ese encuentro. Messi, por su parte, tampoco participa de los partidos ante Bolivia y Burkina Faso: su presencia quedó reservada para la jornada del 6 de octubre.