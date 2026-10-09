El Papu Gómez vuelve al fútbol: en qué equipo exótico jugará el campeón del mundo

Alejandro "Papu" Gómez ya tiene su futuro confirmado y será en un club por demás exótico. Después de su paso por el Padova de la segunda categoría de Italia donde sólo jugó 9 partidos, ahora el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 tiene destino y será en Emiratos Árabes Unidos. El Forte Virtus, elenco que milita en la Primera División, anunció la contratación del exjugador de la "Albiceleste" que hace pocos días participó de una transmisión de la despedida de Lionel Messi desde Kuwait.

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A través de un comunicado en las redes sociales, la institución le dio la bienvenida al exjugador de Arsenal de Sarandí y San Lorenzo añadieron que "escribe un nuevo capítulo en su carrera y que es "una estrella que ha hecho historia entre los grandes del fútbol mundial". De esta manera, Gómez pasará por su noveno equipo después de haber jugado en nuestro país, en Ucrania, en España y en suelo italiano con un nuevo desafío por delante.

El mensaje de bienvenida al Papu Gómez en su nuevo club

¡De la gloria global a una ambición que no conoce límites!



¡El campeón del mundo escribe un nuevo capítulo en su carrera con una camiseta de Forte Virtus!



Desde las plataformas ganadoras de la Copa del Mundo hasta los campos desafiantes en los Emiratos Árabes Unidos, damos la bienvenida hoy a una estrella que ha hecho historia entre los grandes del fútbol mundial.



Estamos orgullosos de anunciar la unión del estrella argentino Alejandro "Babu" Gómez a las filas de Fortevertos, un paso que encarna nuestras grandes ambiciones y nuestra determinación de crear un futuro digno del nombre de nuestro club.



La historia la hacen héroes, y el futuro está hecho por ambiciones.



¡Bienvenido a tu nuevo hogar, papá!

Alejandro "Papu" Gómez jugará en el Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos

Las estadísticas del Papu Gómez en su carrera

Clubes : Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Cataña (Italia), Metalist Jarkov (Ucrania), Atalanta (talia), Sevilla (España), Monza (Italia) y Padova (Italia).

: Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Cataña (Italia), Metalist Jarkov (Ucrania), Atalanta (talia), Sevilla (España), Monza (Italia) y Padova (Italia). Partidos jugados : 646 (+17 con la Selección Argentina).

: 646 (+17 con la Selección Argentina). Goles : 115 (+3).

: 115 (+3). Asistencias : 60 (+4).

: 60 (+4). Títulos: Mundial Sub 20 (Canadá 2007), Copa América Brasil 2021, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina; Copa Sudamericana y Suruga Bank con Arsenal y UEFA Europa League con Sevilla.

Qué pasó con Papu Gómez en la Selección Argentina tras el Mundial de Qatar 2022

Las hipótesis abarcaron desde supuestas tensiones internas hasta mitos sobre "energías negativas" dentro del grupo de WhatsApp que compartían los futbolistas. De hecho, hasta algunos trasnochados sugirieron la existencia de algunos rituales paganos. La reserva del cuerpo técnico y de los jugadores mantuvo el tema bajo llave. Una de las pocas voces que se refirió al asunto fue Leandro Paredes, quien intentó desactivar las especulaciones: "Son rumores que se dijeron en internet, no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa". A pesar de las declaraciones, el futbolista no volvió a vestir la camiseta albiceleste y su desvinculación del Sevilla en septiembre de 2023 profundizó el aislamiento deportivo.

El propio Gómez habló sobre su situación después del Mundial. Su ausencia comenzó a generar preguntas dentro del entorno de la Selección, especialmente porque había formado parte del proceso que ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y finalmente el Mundial. Pero el mediocampista nunca volvió a tener un lugar estable en las convocatorias de Scaloni. Más allá del doping, lo cierto es que volvió y su ausencia en cancha en la despedida de Messi llamó la atención.