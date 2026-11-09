El Papa León XIV recibió la primera camiseta del fútbol argentino tras su llegada al país

Apenas el Papa León XIV llegó a la Argentina, recibió por primera vez la camiseta de un club del fútbol argentino. En su visita al Cottolongo Don Orione, al Sumo Pontífice le entregaron directamente en la mano la remera de Estudiantes de La Plata. Robert Prevost sonrió y la agarró con mucha humildad, además de un breve diálogo con la persona que le dio la casaca en ese momento. El "Pincha" jugará nada menos que la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras de Brasil el sábado 28 de noviembre, además de la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

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Su Santidad se encontró con los residentes allí, con personas con discapacidad y vivió una jornada sumamente emotiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con un discurso muy comprometido con aquellos que menos tienen, el heredero del argentino Francisco convocó a una multitud impresionante en las calles de la Capital Federal el lunes 9 de noviembre del 2026 antes de trasladarse a Córdoba.

Video: así le dieron al Papa León XIV la camiseta de Estudiantes de La Plata

La agenda del Papa para este lunes 9 de noviembre

La hoja de ruta para el papa León XIV en Argentina contempla una sucesión de encuentros clave. La actividad matutina comenzará formalmente a las 09:15 horas con un emotivo recorrido y visita apostólica a los huéspedes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole . Posterior a la misa en Palermo , la agenda vespertina se reanudará a las 16:10 horas en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero, donde encabezará un encuentro con líderes sindicales y referentes de movimientos sociales.

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El Papa León XIV recibió la camiseta de Estudiantes tras llegar al país.

El viaje a Córdoba y la vigilia juvenil

Sin dar pausa a su histórica gira sudamericana, la actividad del papa continuará durante las primeras horas del martes 10 de noviembre. León XIV despegará a las 07:10 rumbo a la provincia de Córdoba, donde arribará al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella a las 09:00 para celebrar una misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con el clérigo local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Tras retornar a Buenos Aires al atardecer, encabezará a las 20:15 horas la esperada vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.