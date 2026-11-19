El mercado de pases se encuentra a semanas de comenzar, pero en River están buscando jugadores para darle un salto de calidad al plantel que dispone. Uno de los apuntados fue un campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Lo particular es que se trata de una posición en la que el club ha invertido más de 40 millones de dólares para obtener jerarquía, pero que, de momento, sigue sin dar los resultados esperados, al punto de que debe recurrir a jóvenes de la Reserva para tapar el hueco que se le generó.

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De acuerdo con la información brindada por el Diario Olé, el volante central que River tiene en carpeta para la temporada 2027 es Guido Rodríguez, quien se encuentra defendiendo la camiseta del Valencia de España. Esto es producto de que desde el club entienden que ninguno de los jugadores disponibles en dicha posición entrega grandes resultados en el campo de juego. Es por ello que se saldría a realizar un esfuerzo económico para incorporar al volante.

Si se revisa la ficha del jugador en Transfermarkt, es posible apreciar que dispone de un valor de mercado de 3,5 millones de euros, que se sumó en condición de libre y que tiene contrato hasta junio de 2028. Aunque desde el equipo español no pondrían grandes trabas para dejarlo partir y el argentino haría el esfuerzo necesario para regresar porque tiene la intención de ponerse nuevamente la banda roja sobre su pecho.

De esta manera, el Millonario estaría contando con un campeón del mundo más. En la actualidad dispone de los servicios de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi y Thiago Almada. También está el sueño de buscar el regreso de Exequiel Palacios, que se encuentra sumando minutos en el Ipswich Town de la Premier League, pero dispone de un coste elevado, de 25 millones de euros, y un largo contrato hasta mediados de 2030.

Un joven contra Lanús y dos volantes sin el alta médica

La explicación de por qué River se encuentra en la búsqueda de un volante central se puede dar desde tres elementos. El primero es que Fausto Vera se encuentra recuperado del desgarro que contrajo hace casi un mes, pero le descubrieron que padece una tendinitis crónica en el pie y esto lo descartó de gran manera para el partido con Lanús. Los rumores exponen que no se comprará su ficha y que regresará a Atlético Mineiro en 2027.

Mientras que Aníbal Moreno se encuentra descartado por completo como producto de una discopatía lumbar que le genera varios dolores al querer desplazarse. Esto dio como resultado que el cuerpo médico del Millonario tome la determinación de que sea operado y así pueda llegar en óptimas condiciones a la pretemporada de verano. La otra opción es el joven Santiago Espíndola, que hasta hace unas semanas se desempeñaba en la Reserva, pero la falta de jugadores en el puesto provocó que una promesa rápidamente fuera promovida a Primera para tapar un hueco que se generó.