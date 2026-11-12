Otra coronación de gloria: Argentina venció a Portugal en futsal y ganó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La Selección Argentina de futsal ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 que se están realizando en Dakar, Senegal, tras vencer en la final por 2 a 1 a Portugal. Con goles de Joaquín Pesl y el capitán Lorenzo Sampedro, el combinado nacional cerró una participación ideal y se consagró en la segunda edición de la disciplina en este certamen.

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Los dirigidos por Mariano Gómez, ayudante del histórico Santiago Basile (quien no pudo acudir a la cita), tuvieron un andar perfecto en la competición: en su debut en el Grupo A, golearon al local Senegal por 9 a 2, y cerraron su participación en esta primera instancia con victorias frente a Afganistán por 2 a 1 y ante Panamá por 9 a 1. En las semifinales se impusieron sobre Marruecos, uno de los candidatos, por 4 a 2.

El resumen de la victoria de Argentina ante Portugal en los JJOO de la Juventud

Argentina pegó primero en el partido a la salida de un córner ejecutado por el capitán Lorenzo Sampedro, que con un pase rasante encontró a Joaquín Pesl dentro del área; el pívot de América del Sud se anticipó a su marca y abrió el marcador a los doce minutos de la primera mitad. Después del gol, la 'Albiceleste' se hizo fuerte defendiendo en mitad de cancha, sosteniendo la marca individual e intentando generar más peligro desde las acciones a balón parado.

A falta de seis y minutos y medio para el final, Portugal llegó al empate transitorio luego de una mala salida desde el fondo: Carvalho cortó un pase al pívot argentino y puso el 1 a 1 con un fuerte remate cruzado por lo bajo. Sin embargo, el combinado nacional se recuperó rápidamente, y pocos segundos después volvió a ponerse en ventaja gracias al tanto de Sampedro, quien comandó la transición en ataque y, tras una serie de rebotes, venció la resistencia del arquero rival.

Recién con 3:13 en el reloj, el seleccionado europeo salió con arquero jugador para capitalizar la ventaja numérica y lograr la agónica igualdad. El arquero Sánchez respondió de forma sensacional en el único tiro que los lusos pudieron soltar desde fuera del área y, en los instantes finales, fue inteligente para mantener la posesión de la pelota y asegurar el resultado.

Los nombres del plantel de la Selección Argentina Sub 18 campeona en Dakar

Santino Sánchez (Camioneros).

Thomas Barrios (Camioneros).

Agustín Mandaradoni (Kimberley AC).

Felipe Colombini (River Plate).

Ezequiel Henríques (River Plate).

Lisandro Velásquez (Boca Juniors.

Enzo López (Boca Juniors).

Lorenzo Sampedro (Kimberley AC).

Joaquin Pesl (América del Sud).

Valentino Martínez Florio (Estudiantil Porteño).

El recorrido de Argentina en el futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026