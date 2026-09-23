Otra alerta en el fútbol femenino: tres planteles denunciaron falta de pago de los clubes

El fútbol femenino argentino vuelve a quedar bajo la lupa: San Lorenzo, San Miguel y Gimnasia y Esgrima La Plata afrontan reclamos por salarios y condiciones de trabajo.

El fútbol femenino argentino volvió a dar una señal de alerta. San Lorenzo, San Miguel y Gimnasia y Esgrima La Plata quedaron involucrados en distintos conflictos vinculados con falta de pagos, respuestas dirigenciales y condiciones laborales precarias.

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San Lorenzo: el fuerte reclamo de Las Santitas

Uno de los conflictos que tomó mayor repercusión se produjo en San Lorenzo. "Las Santitas" hicieron público un comunicado para exponer la situación que atraviesa el plantel profesional y enumeraron diferentes incumplimientos que, según denunciaron, se mantienen desde hace meses.

Las futbolistas apuntaron contra la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta y plantearon problemas relacionados con los premios, los contratos, la cobertura médica y los elementos necesarios para desarrollar su actividad. Uno de los principales reclamos está relacionado con los premios económicos. Las jugadoras aseguraron que todavía no cobraron la totalidad de los correspondientes a 2025 y que tampoco recibieron los del primer semestre de 2026.

Según explicaron, esos ingresos tienen una importancia concreta para muchas integrantes del plantel, ya que los utilizan para afrontar sus gastos cotidianos. A su vez, denunciaron que, durante 2026, no se aplicó en la mayoría de los contratos el porcentaje de actualización correspondiente al IPC o al establecido por AFA. De acuerdo con el planteo de las futbolistas, esto impactó directamente sobre sus salarios mensuales.

Otro de los puntos más delicados del comunicado del club de Boedo está relacionado con la salud. Las integrantes del plantel afirmaron que llevan más de un año sin obra social. Ante una lesión, la necesidad de realizarse estudios o cualquier otra atención médica, señalaron que deben recurrir al hospital público o hacerse cargo de los gastos de manera particular.

La situación, según explicaron, también alcanza a los entrenamientos. Las futbolistas aseguraron que solicitaron en distintas oportunidades contar con un médico durante las prácticas para poder tener asistencia inmediata ante una lesión o una emergencia. Sin embargo, sostuvieron que esos pedidos tampoco fueron atendidos.

La indumentaria es otro de los aspectos señalados. Las Santitas explicaron que cuentan con un único juego de ropa para los entrenamientos, entregado a comienzos de año y compuesto por diferentes prendas. Por el uso constante, aseguraron que buena parte de esa indumentaria ya se encuentra deteriorada.

Las futbolistas dejaron en claro que, según su versión, no se trata de un reclamo reciente. El plantel de Primera División afirmó que viene planteando estas cuestiones desde hace mucho tiempo y que durante el mes pasado incluso envió una carta al presidente del club con los mismos pedidos.

De acuerdo con el comunicado, tampoco obtuvieron una respuesta a esa presentación. “Nos sentimos olvidadas pese a nuestros esfuerzos diarios y alto profesionalismo que nos han llevado a ser subcampeonas y estar peleando el presente campeonato, pese a las condiciones en que lo hacemos”, expresaron las jugadoras.

Además, contaron una situación ocurrida en el último partido frente a Banfield. Para ese encuentro como visitantes, denunciaron que no tuvieron un micro disponible para trasladarse y que debieron movilizarse en vehículos particulares o mediante aplicaciones.

Por eso, reclamaron que se cumplan las obligaciones correspondientes y pidieron cobertura médica, infraestructura, ropa y elementos de trabajo y condiciones acordes con la actividad profesional. “Deseamos trabajar y competir en condiciones dignas”, remarcaron.

San Miguel suspendió los entrenamientos

El conflicto también llegó a San Miguel. El plantel femenino de Primera e Inferiores comunicó una medida de fuerza y decidió suspender los entrenamientos durante la jornada del lunes. La decisión fue tomada, según explicaron las futbolistas, a raíz de la falta de pago de los salarios y de la ausencia de respuestas por parte de la dirigencia frente a los reclamos que habían realizado anteriormente.

De esta manera, el plantel interrumpió sus actividades como forma de visibilizar una situación que las propias jugadroas están intentado solucionar para volver a normalidad de los entrenamientos y prepararse para el campeonato.

Gimnasia y Esgrima La Plata: la mejor jugadora que abandona el club por falta de pago

En Gimnasia y Esgrima La Plata también se produjo una situación que generó repercusión. Lali Esquivel, histórica futbolista de la institución, capitana y referente del equipo, decidió finalizar su etapa en el "Lobo". La jugadora había renovado su contrato a comienzos de año, pero posteriormente resolvió abandonar la institución debido a los incumplimientos salariales. Esquivel intimó a la dirigencia por la falta de pago y quedó en libertad de acción después de una extensa trayectoria en Gimnasia.

El conflicto se desarrolla además en un contexto económico complicado para el club. Según el material, la situación del fútbol femenino se suma a las dificultades que también atravesó el plantel profesional masculino con los salarios. Y el caso podría no terminar con Esquivel. Sofía Olivera, arquera del equipo, también estaría analizando seguir el mismo camino.