El nuevo giro en el caso del Manchester City que involucra a Enzo Fernández: de qué se trata

La investigación financiera que la Premier League está llevando contra el Manchester City sumó un nuevo episodio y, en medio de ese conflicto, apareció involucrado el argentino Enzo Fernández. El equipo inglés concretó la operación apenas unos días después de recibir, de manera privada, el veredicto de una comisión independiente que lo declaró culpable en 114 cargos de los 115 cargos de los que fue acusado en febrero del 2023 por graves infracciones financieras cometidas durante nueve temporadas.

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La institución fue notificada del fallo algunos días antes de que la decisión se hiciera pública el viernes 25 de septiembre. Por su parte, la llegada del volante de la Selección Argentina se produjo a pocas horas del cierre del mercado de pase europeo, fijado el primer día de ese mes, en una operación que estuvo rodeada de incertidumbre hasta los últimos minutos antes del vencimiento del plazo.

Todas las operaciones que Manchester City concretó en el último mercado de pases

Para ese entonces, la institución ya había protagonizado el mercado de pases más costoso de su historia: destinó más de 450 millones de libras esterlinas para reforzar el plantel que conduce Enzo Maresca de cara a la nueva temporada. El primer gran desembolso fue por Elliot Anderson, adquirido al Nottingham Forest; durante agosto, el City volvió a abrir la billetera para contratar al juvenil marroquí Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 años.

El 1 de septiembre, horas antes del cierre de la ventana de transferencias, el cuadro inglés acordó la contratación de Enzo Fernández, igualando el récord británico por un fichaje que había establecido Liverpool con la incorporación de Alexander Isak desde Newcastle durante el verano anterior. "Doy absolutamente todo y puedo prometerle al Manchester City que eso continuará ahora que estoy aquí", aseguró el mediocampista después de concretarse su llegada.

El volante argentino llegó al City en las últimas horas del mercado de pases.

Por qué el Manchester City recibió tantas acusaciones

La institución fue investigada por presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018 después de que el medio alemán Der Spiegel publique documentos financieros filtrados del City en noviembre del 2018. A raíz de esto, la Premier League acusó al club de no proporcionar la información financiera precisa como tampoco detalles de los pagos a jugadores y entrenadores. También de infringir el reglamento de Fair Play financiero de la UEFA, como así las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la mencionada liga, lo cual el Manchester City siempre negó.

Desde 2008 en adelante, con el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan al frente como propietario, la escuadra inglesa levantó ocho títulos de Premier League, siete copas de Liga, cuatro FA Cup y la Champions League, además del Mundial de Clubes. Varios de ellos fueron durante la época de la que vienen las acusasiones. Con el correr de los años el club recibió diferentes sanciones y advertencias, pero no al punto de poder perder la categoría o sufrir descuento de puntos.

Qué sanciones puede recibir el Manchester City

Luego de hayarlo culpable en 114 de las 115 acusaciones que tenía en contra y de acuerdo al reglamento de la Premier League, si el City infringió las normas pueden descontarle puntos o incluso expulsarlos de la liga en cuestión. Según el punto W.51 del reglamento, cualquier deducción de puntos podría aplicarse en el momento de la decisión o retroactivamente, por lo que el club podría ser despojado de sus títulos. Por supuesto, la institución tendrá también la oportunidad de apelar. Un dato no menor es que en más de una vez discreparon con la organización del torneo por sus normas, pero nunca llegaron a este punto de gravedad.