La drástica decisión de Novak Djokovic con respecto a su carrera: "Lo empujan a hacerlo"

Novak Djokovic tomó una importante decisión para cambiar el futuro de su carrera en el tenis y va por un objetivo.

Rafael Nadal ganó el Abierto de Australia en un verdadero partidazo ante el ruso Daniil Medvedev, y sumó de esta manera su vigésimo primer Grand Slam. Se convirtió en el máximo ganador de estos torneos superando por uno al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic, quien no participó por no vacunarse contra el Covid-19. A este último no le gustó que Nadal gane el mencionado certamen y tomó una drástica decisión para su carrera.

El 16 de enero, un día antes de que comience el Australian Open, Djokovic abandonó el país ya que fue deportado por incumplir las reglas. Se quedó 11 días en Melbourne y estuvo dos veces detenido por irregularidades en su declaración de ingreso. Desde las autoridades australianas determinaron que era un riesgo para la salud pública y, de esta manera, quedó excluido del campeonato y el récord que alcanzó el tenista español.

"Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizás haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén empujando a hacer eso", afirmó su biógrafo Daniel Müksch, acerca de la decisión del deportista. Es decir, que no se vacunará porque crea en la importancia de la inoculación, sino porque de esta manera jugará los torneos más importantes del mundo para alcanzar un récord.

En principio, disputará el ATP 500 de Dubai que se llevará a cabo entre el 21 y el 26 de febrero (sin restricción alguna). Más adelante, dirá presente en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami de Estados Unidos, donde de triunfar recuperará terreno luego de no jugar el Abierto de Australia. Mientras que, en Roland Garros participará sin inconvenientes, ya que los requisitos son mínimos y sería la oportunidad de su carrera para igualar a Nadal.

Djokovic jugaría Roland Garros por cambios de las normas contra el Covid en Francia

El serbio Novak Djokovic podría jugar el Roland Garros en París en el mes de mayo ante los cambios en las normas anti Covid-19 que se producirán en Francia. Los mismos permitirán a los extranjeros no vacunados ingresar al país incluso si dieron positivo en los testeos, en los últimos seis meses. Por esta razón, "Nole" respira tranquilo.

A partir de dichas modificaciones, Djokovic -contagiado el pasado 16 de diciembre- tendría "inmunidad" hasta el próximo 16 de junio. Es decir, días después de que termine el torneo parisino, que se jugará entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 2022. De esta manera, ganando el segundo Grand Slam del año, sumará uno más a su palmarés y peleará 'mano a mano' con "Rafa" por ser el más ganador de la historia.