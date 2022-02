Djokovic cayó en Dubai y perdió el primer puesto del ranking ATP ante Daniil Medvedev

Novak Djokovic cayó ante Jiry Vesely (123 del mundo) en Dubai y perdió el primer puesto del ranking ATP, el cual ocupará el ruso Daniil Medvedev.

El tenista serbio Novak Djokovic recibió una nueva mala noticia para su carrera en lo que va del 2022. Esta vez no tiene que ver con la vacuna contra el Covid-19, la cual todavía no se aplicó y lo perjudicará de cara a los próximos torneos. Este jueves 24 de febrero enfrentó al checo Jiry Vesely por los cuartos de final del ATP 500 de Dubai y perdió en dos sets (6-4, 7-6). Con este resultado, a partir del próximo lunes 28 estará segundo en el ranking tras dos años de liderarlo.

Con respecto a su negación a la inoculación contra el Coronavirus, el deportista serbio brindó una entrevista con el diario francés L'Equipe y aseguró: "En este momento, no siento la necesidad de vacunarme para proteger mi cuerpo y no tengo la impresión de ser una amenaza para los otras personas. Vacunado o no, se puede trasmitir el virus. Es mi posición. Para el futuro, mi mente está abierta. Todo es posible".

La inactividad de Djokovic, debido a su ausencia en el Abierto de Australia, le jugó en contra para enfrentar al 123 del mundo. El serbio perdió ante Vesely y el ruso Daniil Medvedev -subcampeón del mencionado torneo-, será quien tenga el lugar más preciado por los tenistas por primera vez en su carrera. Mientras tanto, este último disputa el ATP 500 de Acapulco en México y no importa el resultado que consiga. De todas maneras reemplazará a "Nole".

Desde 2003, el líder del escalafón no estará entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. La última vez que esto sucedió lo ocupó el estadounidense Andy Roddick. Después de tantos años de supremacía por parte de estos tres jugadores, una nueva generación se apoderó de los puestos de vanguardia. Ahora es el turno de Medvedev para mantenerlo tal como lo hicieron sus antecesores.

Daniil Medvedev entró en la historia

El ruso será el tenista número 27 en liderar el ranking ATP. De esta manera, Medvedev se une a un prestigioso listado de deportistas que lograron ese puesto y se convirtió en el tercero de su nacionalidad que lo logra. Los dos anteriores fueron Yevgeny Kafelnikov en 1999 y Marat Safin en el 2000. Si todo sale bien en Acapulco coronará su semana levantando un nuevo título para su carrera.

Lo positivo para afrontar los últimos días del certamen es que el alemán Alexander Zverev -campeón defensor-, fue expulsado por conducta antideportiva. El tenista agredió al árbitro luego de perder el partido de dobles que jugó con el brasileño Marcelo Melo. El alemán de 24 años insultó al juez de línea y cuando se retiraba de la cancha golpeó al menos tres veces con su raqueta la base de la silla del umpire.