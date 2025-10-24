Norris se divierte con la historia de la cinta en la F1 y la multa a Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct - Lando Norris se burló el jueves de sus rivales de la Fórmula Uno, Red Bull, después de que el equipo fue fuertemente multado el fin de semana pasado tras un intento fallido de retirar su cinta de señalización de la parrilla de McLaren.

El piloto británico dijo a los periodistas en México que McLaren había pegado cinta al costado de la pared de boxes para ayudarlo a alinear su auto en la parrilla de salida para la carrera en el Circuito de las Américas en Austin.

El actual campeón de Red Bull, Max Verstappen, estuvo en la pole para la carrera, que luego ganó, mientras que Norris clasificó y terminó segundo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un mecánico de Red Bull intentó retirar la cinta al inicio de la vuelta de formación, pero se le detectó una infracción de las normas de seguridad de la parrilla, lo que le valió una multa de 50.000 euros (58.310 dólares) con la mitad de la suspensión.

Los comisarios no mencionaron el detalle de la cinta en su informe.

"No usé la cinta, así que fue aún más divertido porque no la necesité, simplemente la pusimos ahí por si acaso. Lo hizo aún más divertido porque me penalizaron y ni siquiera lo necesité", dijo Norris con una sonrisa.

Norris, segundo en el campeonato y a 14 puntos de su compañero de equipo Oscar Piastri, con Verstappen a 40 del líder, dijo que no era la primera vez que Red Bull intentaba quitarle el marcador.

El uso de dicha cinta no está contra el reglamento, y otros equipos también lo hacen, pero la intervención fue vista como otro ejemplo de la naturaleza hipercompetitiva del deporte y la deportividad.

Norris dijo que McLaren había hecho la cinta más pegajosa y que había utilizado las líneas regulares de la parrilla para asegurarse de posicionar el auto correctamente, evitando cualquier penalización por una salida en falso, pero que continuaría usando una cinta como respaldo.

"Seguiré usándolo (ponerlo ahí). Pero el 95% de las veces usaré la línea de la cuadrícula", dijo.

Verstappen declaró a la prensa por separado que aceptaba las razones de la multa a su equipo.

"Creo que es bastante comprensible que te multen por eso", dijo sobre la infracción.

(1 dólar = 0,8575 euros)

Con información de Reuters