No se vio por TV: la FIFA mostró un video único del gol de Lautaro Martínez en la Selección Argentina a Inglaterra

La FIFA publicó un video inédito del gol de Lautaro Martínez a Inglaterra en el Mundial 2026: la jugada completa de la Selección Argentina, desde el aire.

A 100 días de la semifinal del Mundial 2026, la FIFA publicó un video inédito del gol de Lautaro Martínez a Inglaterra, tomado desde la cámara aérea. La imagen muestra completa la jugada que terminó en el 2-1 agónico y le dio a la Selección Argentina el pase a la final. El clip se viralizó en pocas horas.

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El material fue registrado por la cámara araña, la que sobrevuela el campo de juego. Desde esa altura, y lejos del plano habitual de la transmisión, se ve el recorrido entero de la pelota y el movimiento de los jugadores.

La FIFA lo compartió desde su cuenta oficial del Mundial, con un mensaje breve: "This play. This view. 100 days ago today" ("Esta jugada. Esta vista. Hace 100 días"). El video recorrió las redes y los hinchas argentinos volvieron a revivir una de las postales del Mundial 2026.

La jugada completa, de Montiel al cabezazo del Toro

La toma aérea permite seguir la acción en cuatro pasos.

1. La recuperación de Montiel

Todo nace en un quite. Gonzalo Montiel le roba la pelota a Jude Bellingham y la Selección Argentina sale rápido de contra.

2. El palo de Mac Allister

Alexis Mac Allister se anima desde afuera y su remate pega en el poste. Inglaterra respira, pero por poco tiempo.

3. El centro de Messi

Tras el palo, la jugada sigue viva. Lionel Messi levanta la cabeza y saca un centro preciso al área.

4. El testazo de Lautaro

Lautaro Martínez gana en el aire y vence la estirada de Jordan Pickford. Es el 2-1 definitivo.

Un gol desde el banco en el momento justo y la dedicatoria a Malvinas

El tanto llegó en el tramo final de un partido cerrado, tenso y muy parejo ante la Inglaterra de Thomas Tuchel. Lautaro había empezado en el banco de suplentes. Entró, esperó su chance y la aprovechó con un cabezazo que completó la remontada. Fue un gol con peso propio: el delantero bahiense volvió a aparecer en una instancia decisiva, con la camiseta albiceleste y en el escenario más grande.

El video de la FIFA llegó pocos días después de otro momento que conmovió al "Toro". El delantero se emocionó al ver la reacción de un excombatiente de Malvinas festejando su gol ante Inglaterra. "Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol", dijo Lautaro en aquel día memorable para el fútbol argentino.

También puso en valor el lazo que construyó el plantel con la gente: "Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último periodo".

Y cerró con un mensaje para los veteranos: "Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar".

Del festejo ante Inglaterra a la final con España

Aquel triunfo metió a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026. Pero el último paso no se pudo dar: el equipo cayó ante España en el partido decisivo. Aun así, la victoria ante Inglaterra quedó como uno de los capítulos más recordados de la campaña. Por el rival, por la forma y por el contexto.

Ahora, con estas imágenes inéditas, la FIFA ofrece la posibilidad de volver a ese instante desde un lugar distinto. El mismo gol de siempre, visto como nunca antes.