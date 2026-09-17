El periodista Flavio Azzaro analizó con dureza el rendimiento deportivo y el estado físico de Leandro Paredes con la camiseta de Boca Juniors. A través de su canal AZZ, el conductor puso la lupa sobre el desempeño del mediocampista central durante el último compromiso del conjunto de la Ribera, remarcando que dio evidentes ventajas en el retroceso y en la marca.

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Azzaro detalló varias acciones del partido entre Boca y San Pablo por la Copa Sudamericana en las que consideró que el futbolista no pudo responder adecuadamente. "Hay jugadas donde Paredes ya no se podía mover. Es más, la jugada del gol que termina haciendo offside, Paredes le pifia en esa jugada. Y en esa que patea el de San Pablo, Paredes ni va a bloquear, o sea, hace así, se queda como porque no le da hoy por hoy físicamente al capitán de Boca", aseguró el conductor.

En esa misma línea, el periodista insistió en que las limitaciones corporales condicionan los movimientos defensivos del volante central dentro de la cancha: "Lo que sí digo es que se nota que no está diez puntos, ni cerca. Que hay jugadas que le pasan ahí y no llega. Pero bueno, cuando él se pone más paradito entre los centrales da más ventajas que cuando quiere ir a los costados, que cuando tiene que salir a cortar".

Liderazgo en cancha y la hipótesis de una lesión

A pesar de los cuestionamientos a su despliegue, el conductor de AZZ aclaró que no pone en debate la titularidad del mediocampista debido a su ascendencia en el grupo y su calidad técnica individual. "Está claro que juega porque es el líder del equipo, porque no se quiere perder los partidos, porque así todo, cuando la pelota pasa por sus pies, no es lo mismo que juegue otro número 5, porque tiene que jugar Paredes, no estoy poniendo en duda de si tiene que jugar o no", sostuvo.

Asimismo, el periodista calificó a Paredes como un "ex futbolista de la Selección Argentina", argumentando que "él mismo puso en duda su continuidad" con la camiseta albiceleste. Finalmente, apuntó a la posibilidad de que el futbolista esté arrastrando problemas musculares que no terminaron de sanar correctamente en los últimos días.

"Porque no es una pavada jugar desgarrado o semi desgarrado o con un desgarro mal curado, ¡no! Y bueno, y así juega el capitán de Boca, que hoy tuvo para mí un mal segundo tiempo", concluyó Azzaro en su balance sobre la actuación del referente xeneize.