Por qué no hay fútbol argentino este fin de semana: cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2026

Los hinchas del fútbol argentino deberán esperar una semana más para volver a disfrutar de la actividad de la Liga Profesional. Este fin de semana, del sábado 14 y domingo 15 de noviembre, no habrá partidos del campeonato local debido a la fecha FIFA, que interrumpirá el calendario de competencias para darle lugar a los compromisos internacionales de las selecciones, que incluyó dos partidos de la Argentina de Lionel Scaloni.

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De esta manera, los playoffs del Torneo Clausura 2026 no comenzarán este fin de semana, sino el próximo, cuando se disputen los octavos de final. La Liga Profesional ya confirmó el cronograma completo de los encuentros, que se desarrollarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2026

La primera instancia de los playoffs tendrá ocho partidos distribuidos en cinco jornadas. El encuentro que abrirá la fase será Vélez frente a Belgrano, mientras que River y Boca tendrán fechas diferentes para sus respectivas presentaciones.

Viernes 20 de noviembre

20 horas: Vélez vs. Belgrano.

Sábado 21 de noviembre

15 horas: Defensa y Justicia vs. Barracas Central.

17 horas: Argentinos Juniors vs. Independiente.

Domingo 22 de noviembre

16 horas: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza.

19 horas: River Plate vs. Lanús.

22 horas: Instituto vs. Huracán.

Lunes 23 de noviembre

17 horas: Gimnasia de La Plata vs. Newell's.

Miércoles 25 de noviembre

21 horas: Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia.

La definición de la Tabla Anual

Además de determinar los equipos que avanzaron a los playoffs, el cierre de la fase regular del Torneo Clausura también permitió definir la tabla anual de la Liga Profesional 2026. Esta clasificación se confeccionó mediante la suma de los puntos obtenidos por cada equipo durante las fases regulares del Torneo Apertura y del Torneo Clausura. Es decir, se contabilizaron los encuentros de las dos competencias, pero no los partidos correspondientes a los playoffs.

Boca logró el título por la anual.

Boca Juniors terminó en lo más alto de la tabla anual y se quedó con el título de Campeón de Liga, al acumular 63 puntos. Detrás finalizaron Rosario Central, con 62 unidades, y Argentinos Juniors, con 60. Esta clasificación tiene una importancia adicional porque determina buena parte de los cupos para las copas internacionales de 2027.

Los primeros ubicados acceden a la Copa Libertadores, mientras que los siguientes pueden conseguir un lugar en la Copa Sudamericana, aunque la distribución definitiva depende también de los campeones del Apertura, Clausura y Copa Argentina.