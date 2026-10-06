Por qué Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina: los motivos del defensor

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina después de una trayectoria de casi 17 años con la camiseta albiceleste. El defensor, uno de los referentes del ciclo de Lionel Scaloni, confirmó su decisión luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, que terminó siendo su último partido con el seleccionado.

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A los 38 años, el zaguero decidió cerrar una etapa en la que disputó 139 partidos, jugó cuatro Mundiales y consiguió algunos de los títulos más importantes de la historia reciente de la Selección: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Por qué Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina

El motivo principal que dio Otamendi fue la necesidad de cerrar un ciclo. En la carta con la que anunció su retiro, el defensor dejó en claro que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo durante su extensa trayectoria con la Selección.

“Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, expresó el futbolista en su comunicado. También remarcó que nunca se guardó esfuerzo y que siempre defendió la camiseta argentina con orgullo y responsabilidad.

Por sus propias palabras, la decisión no estuvo vinculada a un conflicto interno, una pelea con el cuerpo técnico o un problema puntual con sus compañeros. Otamendi presentó su salida como el cierre natural de una carrera internacional después de haber cumplido el sueño que tenía desde chico: vestir la camiseta de la Selección y ser campeón del mundo.

La derrota ante España fue su último partido con Argentina

El contexto de la despedida tuvo un componente inevitablemente doloroso. La final del Mundial 2026 ante España terminó con una derrota para la Selección Argentina y se convirtió, por decisión del propio Otamendi, en su último encuentro en una competencia internacional con el equipo nacional.

“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo”, escribió el defensor. Sin embargo, lejos de utilizar el resultado como explicación de su retiro, aseguró que se iba con la cabeza en alto porque el grupo había intentado hasta el último segundo.

Nicolás Otamendi.

La frase permite entender el sentido de su decisión: Otamendi no anunció su retiro como consecuencia directa de perder la final, sino que asumió ese partido como el cierre de una etapa que ya consideraba cumplida. La derrota, en todo caso, convirtió su despedida en una escena todavía más simbólica.

Una carrera histórica con la Selección Argentina

Otamendi debutó con la Selección mayor en 2009 y construyó una extensa carrera que atravesó distintas generaciones del equipo argentino. Participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026, además de disputar cinco ediciones de la Copa América.

Su etapa más exitosa llegó durante el ciclo de Scaloni. Fue parte del equipo que rompió una sequía de 28 años sin títulos con la Copa América 2021 y luego conquistó la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. En 2024 volvió a celebrar otro título continental.

En total, se retiró con 139 partidos, ocho goles y tres asistencias con la camiseta argentina. Fue titular en 127 de esos encuentros y también integró el plantel que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, aunque aquella competencia correspondía a la Selección Sub-23.