Nico Paz, figura en Champions League con el Como y el futuro 10 de la Selección Argentina de Lionel Scaloni

Figura en Champions con el Como y elogiado por Messi en la Selección Argentina: el mes perfecto de Nico Paz.

Nico Paz tuvo una noche consagratoria con el Como de Italia en la goleada por 4 a 1 frente al Manchester United, en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase regular de la Champions League. El volante de la Selección Argentina, una de las grandes promesas que tiene el combinado de Lionel Scaloni y uno de los mejores futbolistas jóvenes del fútbol europeo, anotó un doblete y repartió una asistencia para encaminar la victoria ante el conjunto inglés en el certamen continental.

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Apenas dos minutos necesitó el ex Real Madrid para abrir el marcador en el estadio Giuseppe Sinigaglia: tras una jugada por el sector derecho, recibió en el borde del área la asistencia de Lucas da Cunha y soltó un zurdazo potente, que entró inatajable en el segundo palo. Durante toda la primera mitad, el mediocampista de 22 años fue dueño de las acciones y protagonista en el circuito de juego del cuadro dirigido por Cesc Fàbregas. En el futuro, además aparece la camiseta 10 del combinado nacional

En los primeros minutos del complemento, Paz lideró un rápido contraataque del Como y encontró solo por el medio a Anastasios Douvikas, quien estiró la ventaja a dos goles sobre el United, que no contó con Lisandro Martínez en la zaga central. Un rato después, presionó y recuperó en una floja salida del rival, trasladó a máxima velocidad y definió con categoría para decretar el 3 a 0 y darle forma a la goleada del elenco local.

A falta de un cuarto de hora para el final, Jacobo Ramón convirtió el cuarto tanto del Como con un fuerte cabezazo, y poco después el argentino sería sustituido en lugar de Samuele Ricci. Mientras se retiraba, recibió numerosos aplausos y una gran ovación por parte de los hinchas, en reconocimiento a la gran actuación que tuvo en la victoria de su equipo.

Máscara en el festejo: Nico Paz fue la gran figura del Como en la goleada frente al Manchester United por Champions League.

Video: los golazos de Nico Paz en la goleada del Como frente al Manchester United

Nico Paz puede ser el heredero de la camiseta 10 Messi en la Selección Argentina

De acuerdo con la información del cronista Federico Bueno en Equipo F por ESPN en la televisión, la responsabilidad recaerá nada menos que sobre Nicolás Paz. El talentoso mediapunta español nacionalizado albiceleste, de casi 22 años, brilla en Como de Italia y Real Madrid de España no tiene la intención de "repescarlo" por el momento.

"Fede" Bueno comunicó en ESPN que "si Scaloni renueva (el contrato) al frente de la Selección, ya tiene resuelto quién va a llevar la 10, quién va a ser el heredero de la 10". Al mismo tiempo, aclaró que se trata de "alguien que todavía no la usó" y les propuso a sus compañeros en el piso que arriesgaran quién iba a ser.

Cuando sus colegas mencionaron erróneamente a Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, Bueno sentenció que "la 10 post Messi, si Scaloni sigue siendo el técnico de la Selección Argentina, va a ser para Nico Paz". "Está bien...", coincidió finalmente el conductor Gustavo López.