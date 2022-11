Facundo Campazzo y la peor noticia en Dallas: podría ser cortado

El basquetbolsita argentino está cerca de quedarse sin equipo, según relatan varios especialistas de la NBA.

Facundo Campazzo vive horas de tensión en la NBA y pronto tendría que hacer las valijas para buscar un nuevo destino. Según varios especialistas en el mercado de la NBA, el base argentino será cortado por su equipo, Dallas Mavericks, que quiere hacer lugar para la llegada de Kemba Walker. Los malos resultados del equipo y los pocos minutos del cordobés lo ponen contra las cuerdas.

Campazzo aún no recibió la comunicación oficial de la franquicia, pero la noticia ya fue confirmada por The Athletic y Stadium, dos medios especializados en los principales deportes de Estados Unidos, con la fuente de Shams Charania. De confirmarse, el base argentino deberá salir al mercado en busca de un nuevo equipo pocas semanas después de llegar a Dallas, una tarea que no parece fácil dentro de la NBA.

El líder de la Selección Argentina corre con una desventaja crucial en comparación con sus compañeros: su contrato no está garantizado hasta el 10 de enero y si le rescinden, los "Mavs", no tendrán costos extras. Para colmo, Facundo casi no entró en la rotación de Jason Kidd y sumó pocos minutos, la mayoría de ellos fueron de los que en la jerga se conocen como "basura".

Los Mávericks no tuvieron el inicio deseado en la NBA y marchan en la undécima posición de la Conferencia Oeste con récord 9-10. El equipo texano depende casi en exclusiva de lo que hace su estrella Luka Doncic y no ha ganado ningún partido en el que el esloveno no sumó al menos 30 puntos.

La presencia de Campazzo en Dallas ilusionaba con volver a ver la dupla que conformó con Doncic en el Real Madrid, pero el coach Kidd nunca apostó por ello. Ahora, la estrategia del entrenador parece apuntar por un armador con mucha experiencia en la liga como Walker. El exjugador de Charlotte, Boston y New York, promedia 19,5 puntos y 5,3 asistencias, y puede aportar el peso de su historia en la liga más importante del mundo. Walker arribará desde la agencia libre a la que llegó en el verano norteamericano luego de ser cortado sin jugaro un minuto por los Detroit Piston, a donde había llegado en un traspaso desde los Knicks la misma noche del Draft de la NBA.

NOTICIA EN DESARROLLO