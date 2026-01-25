Napoli vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

Chelsea y Napoli se enfrentarán en el estadio Diego Armando Maradona el próximo miércoles 28 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Champions.

Así llegan Napoli y Chelsea

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli igualó 1-1 frente a FC Copenhague. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 9 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea viene de un triunfo 1 a 0 frente a Pafos. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 12 goles y le metieron 5 en su arco.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de marzo, en Octavos de final del torneo UEFA Champions League 2011 - 2012, y Chelsea se llevó la victoria por 4 a 1.

