Lesionado Nadal no sabe si podrá jugar semifinales en Wimbledon contra Kyrgios

Rafael Nadal se despide del público tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz en los cuartos de final de Wimbledon, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres, Inglaterra

Rafael Nadal no dio ninguna garantía de que pueda presentarse para jugar su semifinal de Wimbledon el viernes contra el australiano Nick Kyrgios, después de que el español sufriera una lesión abdominal en su triunfo sobre el estadounidense Taylor Fritz.

Nadal estuvo a punto de retirarse a mitad de partido el miércoles en la Pista Central, pero finalmente superó a Fritz en cuatro horas y 20 minutos.

Un tercer título de Wimbledon y un triunfo en el Abierto de Estados Unidos harían que el mallorquín se adjudicara el "Grand Slam" calendario, algo que ningún tenista del circuito masculino logra desde el australiano Rod Laver en 1969.

Pero Nadal, de 36 años, no garantizó que pueda saltar otra vez al césped del All England Club el viernes.

"No lo sé. Cada vez que sacaba me daba un latigazo, no sé si podré jugar la semifinal", dijo Nadal cuando se le preguntó sobre sus posibilidades de estar ante Kyrgios.

"Necesito la información correcta, que me la darán las pruebas, y necesito escuchar a las personas que saben" para decidir, remarcó Nadal.

El español se tomó un tiempo médico contra Fritz y dijo que tuvo que ajustar su juego para seguir en cancha.

"He pensado que no sería capaz de acabar el partido. Es cierto que tanto mi padre como mi hermana me pedían que lo dejara, pero la energía de la pista me ha ayudado. No es fácil retirarse de unos cuartos de Wimbledon".

