Murió una famosa deportista mundial a los 34 años: se habia casado hace 3 semanas

Ciara Mageean murió a los 34 años y conmovió al deporte mundial, ya que se trató de una atleta que participó en los Juegos Olímpicos y además fue una multicampeona europea. La prestigiosa joven norirlandesa dejó un legado dentro y fuera de la pista, que va más allá de sus logros individuales en cuanto a las competencias.

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Se trata nada menos que de alguien que falleció el domingo 1 de noviembre del 2026 a las 6.30, como consecuencia de un cáncer de intestino. La noticia fue confirmada por su familia mediante un emotivo comunicado y desató una profunda tristeza en su Irlanda del Norte natal, donde la corredora era considerada una de las principales figuras del atletismo gracias a sus logros en los 1.500 metros.

Murió Ciara Mageean a los 34 años.

La deportista nacida en Portaferry había sido diagnosticada con cáncer de intestino en mayo del 2025 y, desde entonces, se encontraba bajo tratamiento médico. Su fallecimiento ocurrió apenas tres semanas después de casarse con su pareja Thomas Moran, con quien compartió uno de los momentos más especiales de su vida. Ambos contrajeron matrimonio el 12 de octubre pasado.

La familia de Mageean informó que perdió la vida el domingo 1 de noviembre acompañada de sus seres queridos, después de aproximadamente 17 meses de lucha contra un cáncer colorrectal en estadio IV. “A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer, rodeada de sus seres queridos”, señala el mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram (@ciaramageeanrun) de la deportista, donde tenía más de 91.000 seguidores.

La familia de Ciara Mageean confirmó su muerte en la cuenta oficial de Instagram.

Sus familiares también la recordaron como una hija, hermana, esposa, amiga y fuente de inspiración para muchas personas, destacando el legado que dejó tanto dentro como fuera de las pistas. Nacida el 12 de marzo de 1992, con el transcurrir del tiempo se transformó en una verdadera referente de su disciplina en el Viejo Continente en general.

Los grandes logros de Mageean en el atletismo

Títulos y medallas internacionales

Oro en el Campeonato Europeo de Roma 2024: Su logro más importante en la categoría absoluta. Se coronó campeona europea en los 1,500 metros , convirtiéndose en la primera mujer irlandesa en ganar un oro individual en esta competencia desde la mítica Sonia O'Sullivan.

Su logro más importante en la categoría absoluta. Se coronó , convirtiéndose en la primera mujer irlandesa en ganar un oro individual en esta competencia desde la mítica Sonia O'Sullivan. Plata al aire libre (Múnich 2022): Consiguió el segundo lugar en los 1,500 metros en una reñida final europea.

Consiguió el segundo lugar en los 1,500 metros en una reñida final europea. Plata en los Juegos de la Commonwealth (Birmingham 2022): Representando a Irlanda del Norte, subió al podio en su distancia predilecta.

Representando a Irlanda del Norte, subió al podio en su distancia predilecta. Bronces Europeos (2016 y 2019): Obtuvo la medalla de bronce al aire libre en Ámsterdam 2016 y en pista cubierta en Glasgow 2019.

Obtuvo la medalla de bronce al aire libre en Ámsterdam 2016 y en pista cubierta en Glasgow 2019. Éxitos en categorías juveniles: En sus inicios, cosechó tres medallas de plata mundiales y europeas entre las categorías Sub-18 y Sub-20.

Competiciones globales y récords nacionales