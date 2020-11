El particular homenaje que propuso un DT argentino para Maradona

Los homenajes por la muerte de Diego Armando Maradona siguen multiplicándose alrededor del mundo y en las redes sociales sorprendió la propuesta que lanzó Pablo Lavallén, ex entrenador de Colón de Santa Fe, finalista de la última Copa Sudamericana.

El DT de 48 años escribió en su cuenta personal su deseo: nada menos que cambiarle el nombre a la Avenida Corrientes, una de las más icónicas de la Ciudad, para reemplazarlo por el del astro.

"Me encantaría proponer como un gran homenaje a Diego que; la Avenida Corrientes se llame Av. Diego Armando Maradona.. porque simboliza el arte, las luces, los sueños, la alegría y atraviesa el Obelisco, símbolo de muchas alegrías de los Argentinos conseguidas por El. Que dicen ??", escribió el entrenador.

La novedosa propuesta fue tomada en buena forma por los usuarios de la red social, que inmediatamente se sumaron y también lanzaron algunas iniciativas, como por ejemplo poner la cara de Maradona en el billete de 10 pesos o poner el nombre del fallecido ídolo a una estación del subte.

"Me parece que hay muchos chicos que no lo van a poder ver, el pasear por esa calle y ver que se llame Diego Armando Maradona, disparará una explicación de padres y abuelos que lo hará eterno. Me pareció un buen tributo de la Nación, más allá del ámbito deportivo. Eso lo dejaría como símbolo de nuestra argentina", explicó Lavallén sobre su propuesta.