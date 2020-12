Diego Maradona ha fallecido hace una semana, en la localidad de San Fernando, mientras se encontraba en la intimidad de su habitación. Un paro cardiorespiratorio terminó con la vida de quien llevó a la República Argentina a lo más alto tras obtener la Copa del Mundo en México '86. Y es justamente el entrenador de aquel equipo, Carlos Bilardo, quien aún no se ha enterado del fallecimiento del astro: sus familiares no le quieren contar.

De todos modos, su hermano Jorge reconoció en diálogo con Cielo Sports que ya estuvo pensando en la forma que llevará adelante para revelarle al Doctor la tan triste noticia. Habiendo sido de alta hace muy poco tiempo, y combatiendo el síndrome de Hawking-Adams desde hace varios años, el ex entrenador de Estudiantes de la Plata, Boca Juniors, Sevilla y la selección argentina podría estar próximo a conocer una novedad realmente triste.

“Esto es algo que va a estar 4, 5, 20 días en los medios. Vamos a tener que decírselo, pero no tenemos ni idea cómo. Ayer lo hablamos con Ruggeri. Quizás nos juntamos dos o tres muchachos, y lo vamos a ir semblanteando a ver cómo está. Vamos a ver cómo reacciona y qué pasa”, explicó su hermano Jorge en diálogo con Cielo Sports.

A su vez, Jorge Bilardo dio detalles de la vida de Carlos Salvador y de cómo se encuentra abstraído de los medios de comunicación en un departamento que se ubica cerca de sus familiares: "Carlos está bien, viendo una serie de Netflix. Le gustan las de Pablo Escobar".

Manifestando que para Bilardo, Diego Maradona "fue mucho", el hermano del Doctor aseguró en Radio Provincia: “Había una conexión con Coco Villafañe, padre de Claudia. Le hicimos la casa, se la amueblamos. Mi señora iba con Claudia a comprar la ropa a las chicas y de hecho Claudia fue dos o tres veces a ver a Carlos en este último tiempo”.

El emotivo audio de Diego Maradona hacia la pareja de Verónica Ojeda

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, fueron las palabras de Diego Maradona.

Según manifestaron, este audio fue enviado días antes del fatídico 25 de noviembre de 2020. En dicha jornada, y en horas del mediodía, Diego Maradona falleció de un paro cardiorespiratorio en su residencia de San Fernando. Llegaron varias ambulancias a intentar reanimarlo, pero no hubo caso: el astro argentino pasó a la inmortalidad y se transformó en una de las leyendas más importantes del deporte a nivel mundial.