Hernán Crespo es un hombre del fútbol que representó, de gran manera, a la Selección Argentina. Disputó las Copas del Mundo de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 pero no tuvo la chance de integrar la nómina del equipo de Sudáfrica 2010, cuando Diego Armando Maradona era el entrenador de la Albiceleste. Aún así, por todo lo que genera el mejor jugador de todos los tiempos, no duda en mostrarse unido al ídolo. Y por eso, no aguantó las lágrimas al hablar de El Diez.

Durante la previa al encuentro entre Defensa y Justicia y Vasco da Gama por la ida de los octavos de final en Copa Sudamericana dialogó con la página oficial de CONMEBOL y recordó al recientemente fallecido. "Generó en mí, de chico, de adolescente, de grande y después de grande, como profesional... Tiene mucho que ver en todo esto. Son dos días difíciles, muy difíciles realmente. Muy difícil entrenar, muy difícil hablar con los muchachos hoy y encontrar palabras. Trataremos de honrarlo de la mejor manera, que es jugando al fútbol, respetando su espíritu de libertad, diversión y de mucho compromiso por el lugar donde está. Intentaremos hacer eso", expresó.

Con una clara emoción, el entrenador aprovechó para contar cómo fue la charla con sus jugadores antes de salir al campo de juego: "Hablamos un poquito sobre los que no lo vieron jugar. Lo que significó para mí personalmente y bueno, cada uno tiene sus cosas y sus vivencias. Yo soy de la generación de oro porque lo viví, lo soñé y lo conocí". Y allí, sin poder aguantar, se quebró ante la cámara: "Soy un agradecido a la vida por eso. Pero el dolor en el alma que tengo, no se puede explicar".

El emotivo recuerdo:

Durante el 25 de noviembre, luego de confirmarse la noticia de la muerte de Diego Maradona, el ex delantero de la "Albiceleste" aprovechó para expresarse en sus diferentes redes sociales. En Twitter, por ejemplo, citó el emocionante video de la cuenta oficial del Seleccionado Nacional y escribió, junto a varios emojis que mostraban la tristeza que lo inunda hasta el momento: "¡Te amo, Diego!".

Mientras que, por otro lado, en Instagram escribió sentidamente: "El fue mi inspiración, me permitió soñar con el futbol. Diego me acompaño a lo largo de toda mi vida. Desde chico, en el colegio, forraba todas mis carpetas con sus fotos, soñaba con jugar algún día en la selección, Soñaba con conocerlo… Y tuve el inmenso privilegio, no solo de conocerlo, sino también de compartir muchos momentos, de compartir viajes y tantas cosas más, mil anécdotas que tengo y llevo en mi corazón. Me enseñó el amor por la camiseta Argentina, la pasión por la selección, me transmitió el amor por Italia, el Napoli y viví en carne propia el amor que sentían por él allá. Diego fue mi inspiración, mi guía futbolístico, mi ídolo, mi motor para soñar la carrera que forje. Hasta siempre Diego, siempre en mi corazón".

El mensaje en Twitter:

Su publicación en Instagram:

Continúan los homenajes: el gesto de Renato Gaúcho

Por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Gremio visitó a Guaraní en Paraguay. Y en un homenaje algo increíble, sumado a lo realizado por Internacional de Porto Alegre al poner los colores de Argentina en el estadio Beira-Río, su entrenador Renato Portaluppi, conocido como Renato Gaúcho tuvo un gesto más que especial para honrar a Diego.

En esta ocasión, el DT y exfutbolista, considerado como uno de los mejores extremos por derecha del mundo durante las décadas de 1980 y 1990 jugando para la Selección de Brasil y el Tricolor, se hizo presente con una camiseta de la Selección Argentina con el 10 y el nombre de Maradona en la espalda. "Para mí, Maradona nunca va a morir", aseguró Renato cuando se enteró de la muerte de El Diez, con quien compartía hace años una gran amistad.

Las imágenes de CONMEBOL: